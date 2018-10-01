عاجل..جريمة قتل بشعة تهز تزنيت ﻿

اهتز دوار بمنطقة '' تكنسة '' التابعة لجماعة بونعمان بتزنيت ، يومه الأحد ، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب، عثر عليه مواطنون جثة هامدة، غارقا في بحر من الدماء.

"شوف تيفي"

اهتز دوار بمنطقة " تكنسة " التابعة لجماعة بونعمان بتزنيت ، يومه الأحد ، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب، عثر عليه مواطنون جثة هامدة، غارقا في بحر من الدماء.

وحسب مصدر مطلع فإن الأمر يتعلق بشاب في عقده الثالث، عثر عليه مرميا بجانب الطريق وبه أثار عنف في مناطق مختلفة من جسده وإلى جانبه قنينة "كحول"، ليتم إبلاغ مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة التي من المحتمل وقوعها خلال جلسة خمرية، بينما تم نقل جثة الضحية إلى المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت لإخضاعها للتشريح الطبي.