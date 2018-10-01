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مهندسو قطاع الصحة يجتمعون في الدار البيضاء لمناقشة أوضاعهم ومستقبلهم المهني

بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 09:36 مهندسو قطاع الصحة يجتمعون في الدار البيضاء لمناقشة أوضاعهم ومستقبلهم المهني | مجتمع
مهندسو قطاع الصحة يجتمعون في الدار البيضاء لمناقشة أوضاعهم ومستقبلهم المهني
تتويجا لسلسلة من المعارك التي خاضوها منذ سنة 2011 ، اجتمع مساء أمس السبت مهندسو قطاع الصحة في المغرب، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء .، من أجل التداول حول الوضعية الراهنة للمهنة

شوف تيفي

تتويجا لسلسلة من المعارك التي خاضوها منذ سنة 2011 ، اجتمع مساء أمس السبت مهندسو قطاع الصحة في المغرب، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء .، من أجل التداول حول الوضعية الراهنة للمهنة والآفاق المستقبلية لمكونات هذه الفئة التي يقدر عددها الإجمالي على مستوى المملكة بنحو 615 مهندس ومهندسة.

جاء ذلك في إطار الملتقى الوطني الأول لمهندسي وزارة الصحة، الذي بادرت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، إلى تنظيمه تحت شعار ''الهندسة الاستشفائية ركيزة أساسية لتطوير العرض الصحي''، والذي حضره أكثر من 120 مهندسا ومهندسة بالقطاع الصحي.

وخلال كلمته في هذا اللقاء ، أكد الكاتب العام للجامعة محمد الوردي أن انعقاد هذا الملتقى ، جاء من أجل توحيد الرؤى لإسماع صوتها في ظل إطار قانوني واضح غايته الرفع .من جودة ومردودية القطاع، مشددا على مدى أهمية تشكيل أجهزة وطنية لهذه الفئة من نساء ورجال الصحة داخل الجامعة من أجل تتبع الخلاصات والتوصيات التي خرج بها الملتقى ، والتي تعكس انتظارات المهندسين والمهندسات سواء فيما يتعلق بالبرامج الصحية أو ببناء وتجهيز المؤسسات الاستشفائية أو الاستراتيجيات المعتمدة لصيانتها ، وكذا فيما يخص التكوين التقني المستمر في الهندسة الاستشفائية

مشيرا، إلى أن هذه المحطة تأتي تتويجا لسلسلة من ''المعارك النضالية ''التي خاضها المهندسون منذ سنة 2011 في ظل هذه الجامعة ، حيث تحققت مجموعة من النقط المتضمنة في ملفها المطلبي، أخذا بعين الاعتبار الدور الفعال الذي تضطلع به داخل المنظومة الصحية المتكاملة الأركان.

 

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