 تفاصيل مثيرة عن أخطر اختراق أمني لموقع ''فيسبوك'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..هاذ شي خطير: انقلاب حافلة لنقل المسافرين ضواحي العرائش+صور | حوادث و حقوق

عاجل..هاذ شي خطير: انقلاب حافلة لنقل المسافرين ضواحي العرائش+صور

عاجل..محاكمة جنرالات الجيش الجزائري | دولي

عاجل..محاكمة جنرالات الجيش الجزائري

ضبط شاحنة محملة بكميات مهمة من المخدرات بمدخل مدينة أكادير | حوادث و حقوق

ضبط شاحنة محملة بكميات مهمة من المخدرات بمدخل مدينة أكادير

ترامب ينقلب على السعودية بعد اختفاء الخاشقجي : كان أملنا الأول ألا يكون قد قتل لكن الأمور لا تبدو جيدة | دولي

ترامب ينقلب على السعودية بعد اختفاء الخاشقجي : ''كان أملنا الأول ألا يكون قد قتل لكن الأمور لا تبدو

غدا الاثنين..جلسة عمومية لإعادة انتخاب بنشماش رئيسا لمجلس المستشارين بعد انسحاب الاستقلال رسميا | بوليتيك

غدا الاثنين..جلسة عمومية لإعادة انتخاب بنشماش رئيسا لمجلس المستشارين بعد انسحاب الاستقلال رسميا

عاجل..جريمة قتل بشعة تهز تزنيت | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة قتل بشعة تهز تزنيت

مهندسو قطاع الصحة يجتمعون في الدار البيضاء لمناقشة أوضاعهم ومستقبلهم المهني | مجتمع

مهندسو قطاع الصحة يجتمعون في الدار البيضاء لمناقشة أوضاعهم ومستقبلهم المهني

تفاصيل مثيرة عن أخطر اختراق أمني لموقع فيسبوك | نت 2.0

تفاصيل مثيرة عن أخطر اختراق أمني لموقع ''فيسبوك''

معركة خطيرة بين فيدورات وزبون داخل ملهى ليلي بمراكش | حوادث و حقوق

معركة خطيرة بين ''فيدورات'' وزبون داخل ملهى ليلي بمراكش

بسيمة والمكفوف

تفاصيل مثيرة عن أخطر اختراق أمني لموقع ''فيسبوك''

بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 09:13 تفاصيل مثيرة عن أخطر اختراق أمني لموقع فيسبوك | نت 2.0
تفاصيل مثيرة عن أخطر اختراق أمني لموقع ''فيسبوك''
أعلنت شركة فيسبوك أول أمس الجمعة، أنها تمكنت من التعرف على المهاجمين الذين نفذوا الاختراق الأمني الواسع الذي أعلنته في أواخر الشهر الماضي، حيث تم الدخول إلى حسابات نحو 30 مليون مستخدم، ما مكنهم من

''شوف تيفي''

أعلنت شركة فيسبوك أول أمس الجمعة، أنها تمكنت من التعرف على المهاجمين الذين نفذوا الاختراق الأمني الواسع الذي أعلنته في أواخر الشهر الماضي، حيث تم الدخول إلى حسابات نحو 30 مليون مستخدم، ما مكنهم من سرقة الأسماء والتفاصيل الخاصة بنحو 29 مليونا.

وحسب ما كشف عنه موقع ''مونتينكرو'' يومه الأحد، فإن متسللين سرقوا شفرات الدخول الرقمية الأمر الذي أتاح لهم السيطرة على قرابة 50 مليون حساب في أسوأ اختراق أمني يتعرض له على الإطلاق موقع ''فيسبوك''.

وأوضح أن المتسللين، استطاعوا الوصول إلى الأسماء ووسائل الاتصال مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني أو كليهما بحسب ما أضافه كل شخص على حسابه الشخصي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المهاجمين الدخول الرقمي التسلسل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حضـــيو راســكم .. اختراق حسابات واتساب بخدعة خبيثة | نت 2.0

حضـــيو راســكم .. اختراق حسابات واتساب بخدعة خبيثة

بعد الفيسبوك.. غوغل يقرر إغلاق خدمة غوغل بلوس بعد تسريب بيانات نصف مليون مستخدم | نت 2.0

بعد الفيسبوك.. غوغل يقرر إغلاق خدمة غوغل بلوس بعد تسريب بيانات نصف مليون مستخدم

فيسبوك تقرر تمديد مدة استرجاع الحسابات المحذوفة من 14 يوما إلى شهر | نت 2.0

فيسبوك تقرر تمديد مدة استرجاع الحسابات المحذوفة من 14 يوما إلى شهر

موقع الفيسبوك سيغلق لهذه الأسباب | نت 2.0

موقع الفيسبوك سيغلق لهذه الأسباب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريح صادم وبالدموع..زوجة شابة شرملها راجلها بفاس: بغيت طلاق وشدني هو والأم ديالو وشرملوني فوجهي | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

تصريح صادم وبالدموع..زوجة شابة شرملها راجلها بفاس: ''بغيت طلاق وشدني هو والأم ديالو وشرملوني فوجهي''

شوفو الشجاعة..مسنة مغربية تقفز من مكان شاهق الارتفاع للسباحة في بحيرة بأكادير | قنوات أخرى

شوفو الشجاعة..مسنة مغربية تقفز من مكان شاهق الارتفاع للسباحة في بحيرة بأكادير

تنسيقية المكفوفين في مسيرة بالرباط تطالب بإقالة الحقاوي | خارج البلاطو

تنسيقية المكفوفين في مسيرة بالرباط تطالب بإقالة الحقاوي

قدور و عويشة - قـــــصـــــة انـــتـــحــــار | قنوات أخرى

قدور و عويشة - قـــــصـــــة انـــتـــحــــار

﻿

آخر المستجدات

عاجل..هاذ شي خطير: انقلاب حافلة لنقل المسافرين ضواحي العرائش+صور | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

عاجل..هاذ شي خطير: انقلاب حافلة لنقل المسافرين ضواحي العرائش+صور

عاجل..محاكمة جنرالات الجيش الجزائري | دولي

عاجل..محاكمة جنرالات الجيش الجزائري

ضبط شاحنة محملة بكميات مهمة من المخدرات بمدخل مدينة أكادير | حوادث و حقوق

ضبط شاحنة محملة بكميات مهمة من المخدرات بمدخل مدينة أكادير

ترامب ينقلب على السعودية بعد اختفاء الخاشقجي : كان أملنا الأول ألا يكون قد قتل لكن الأمور لا تبدو جيدة | دولي

ترامب ينقلب على السعودية بعد اختفاء الخاشقجي : ''كان أملنا الأول ألا يكون قد قتل لكن الأمور لا تبدو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.