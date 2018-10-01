تفاصيل مثيرة عن أخطر اختراق أمني لموقع ''فيسبوك'' ﻿

أعلنت شركة فيسبوك أول أمس الجمعة، أنها تمكنت من التعرف على المهاجمين الذين نفذوا الاختراق الأمني الواسع الذي أعلنته في أواخر الشهر الماضي، حيث تم الدخول إلى حسابات نحو 30 مليون مستخدم، ما مكنهم من

''شوف تيفي''

أعلنت شركة فيسبوك أول أمس الجمعة، أنها تمكنت من التعرف على المهاجمين الذين نفذوا الاختراق الأمني الواسع الذي أعلنته في أواخر الشهر الماضي، حيث تم الدخول إلى حسابات نحو 30 مليون مستخدم، ما مكنهم من سرقة الأسماء والتفاصيل الخاصة بنحو 29 مليونا.

وحسب ما كشف عنه موقع ''مونتينكرو'' يومه الأحد، فإن متسللين سرقوا شفرات الدخول الرقمية الأمر الذي أتاح لهم السيطرة على قرابة 50 مليون حساب في أسوأ اختراق أمني يتعرض له على الإطلاق موقع ''فيسبوك''.

وأوضح أن المتسللين، استطاعوا الوصول إلى الأسماء ووسائل الاتصال مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني أو كليهما بحسب ما أضافه كل شخص على حسابه الشخصي.