معركة خطيرة بين ''فيدورات'' وزبون داخل ملهى ليلي بمراكش ﻿

شهد ملهى ليلي معروف، يوجد بحي جليز بمدينة مراكش، ليلة السبت الأحد، وقوع معركة، بين زبون وحراس خاصين، ما تسبب في إصابته بجروح تم على إثرها نقله إلى المستشفى.

''شوف تيفي''

شهد ملهى ليلي معروف، يوجد بحي جليز بمدينة مراكش، ليلة السبت الأحد، وقوع معركة، بين زبون وحراس خاصين، ما تسبب في إصابته بجروح تم على إثرها نقله إلى المستشفى.

وحسب مصادر محلية فإن هؤلاء ''الفيدورات''، تورطوا في الاعتداء على الزبون، قبل أن يعمدوا إلى محاولة اقتحام مستشفى ابن طفيل من أجل مواصلة الاعتداء عليه بواسطة ''عصي كهربائية''.

وأوضحت المصادر ذاتها أن رجال الشرطة، كانوا مرابطين بالمستشفى، قاموا بالتدخل ومنع ''الفيدورات''، مشيرة إلى أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقافهم وتم فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة.



