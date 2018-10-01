مؤلم..عرس يتحول إلى مأتم بعد مصرع شابين ضواحي مراكش ﻿

تحولت فرحة أسرة بعرس أحد أفرادها بمنطقة أوكيمدن بإقليم الحوز ضواحي مراكش، ليلة السبت الأحد، إلى مأتم، عقب وفاة شابين من عائلة العروس، نتيجة تعرضهما لحادثة سير جد خطيرة.

''شوف تيفي''

تحولت فرحة أسرة بعرس أحد أفرادها بمنطقة أوكيمدن بإقليم الحوز ضواحي مراكش، ليلة السبت الأحد، إلى مأتم، عقب وفاة شابين من عائلة العروس، نتيجة تعرضهما لحادثة سير جد خطيرة.

وحسب مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل هذه الفاجعة، فإن الشابين، كانا على متن دراجة نارية، وخلال مشاركتهما في موكب احتفالي، حاولا تجاوز سيارة العروسين، ما تسبب في اصطدامهما بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس، ليفارقا الحياة على الفور.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان، فور توصلها بإخبارية في الموضوع، بينما تم نقل جثتي الهالكين إلى مستودع الأموات.