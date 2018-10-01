 انخفاض في درجات الحرارة وأمطار اليوم الأحد بهذه المناطق بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تفاصيل مثيرة عن أخطر اختراق أمني لموقع فيسبوك | نت 2.0

تفاصيل مثيرة عن أخطر اختراق أمني لموقع ''فيسبوك''

معركة خطيرة بين فيدورات وزبون داخل ملهى ليلي بمراكش | حوادث و حقوق

معركة خطيرة بين ''فيدورات'' وزبون داخل ملهى ليلي بمراكش

مؤلم..عرس يتحول إلى مأتم بعد مصرع شابين ضواحي مراكش | حوادث و حقوق

مؤلم..عرس يتحول إلى مأتم بعد مصرع شابين ضواحي مراكش

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار اليوم الأحد بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار اليوم الأحد بهذه المناطق بالمغرب

بالصور..هكذا تم إحباط تهريب مبلغ مالي كبير بميناء طنجة | مجتمع

بالصور..هكذا تم إحباط تهريب مبلغ مالي كبير بميناء طنجة

تنسيق بين الدرك الملكي والإنقاذ البحري الإسباني لنجدة 22 مهاجرا مغربيا كانوا على وشك الغرق | مجتمع

تنسيق بين الدرك الملكي والإنقاذ البحري الإسباني لنجدة 22 مهاجرا مغربيا كانوا على وشك الغرق

العثور على مدفع حديدي ضمن بقايا حطام سفينة أثرية بشاطئ مدينة الصويرة | مجتمع

العثور على مدفع حديدي ضمن بقايا حطام سفينة أثرية بشاطئ مدينة الصويرة

إيقاف شخص وبحوزته أكثر من 300 قرص مهلوس في مراكش | حوادث و حقوق

إيقاف شخص وبحوزته أكثر من 300 قرص مهلوس في مراكش

إبراهيم بوليد: هناك جهات تعرقل التنمية وتحاول زعزعة استقرار إقليم سيدي إفني لابتزاز الدولة و40 مليار سنتيم مجرد إشاعة | بوليتيك

''إبراهيم بوليد'': هناك جهات تعرقل التنمية وتحاول زعزعة استقرار إقليم سيدي إفني لابتزاز الدولة و40

بسيمة والمكفوف

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار اليوم الأحد بهذه المناطق بالمغرب

بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 07:56 انخفاض في درجات الحرارة وأمطار اليوم الأحد بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار اليوم الأحد بهذه المناطق بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد ، أن تنخفض درجات الحرارة بصفة ملحوظة بالسهول الشمالية الغربية، في حين سيبقى الطقس حارا نوعا ما بأقصى جنوب المملكة.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد ، أن تنخفض درجات الحرارة بصفة ملحوظة بالسهول الشمالية الغربية، في حين سيبقى الطقس حارا نوعا ما بأقصى جنوب المملكة.

وسيلاحظ مرور سحب كثيفة بالسهول الأطلسية المتواجدة شمال آسفي وبمنطقة طنجة واللوكوس والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس وشمال المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها المجاورة حيث ستعطي قطرات مطرية أو زخات رعدية متفرقة ، مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

كما ستتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل ضبابية بالسواحل الأطلسية الوسطى وبشرق الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، مع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما جنوبية غربية إلى غربية بمعظم الجهات الشمالية والوسطى للمملكة، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 17 و22 درجة بالسواحل والسهول الأطلسية والسهول الداخلية ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و27 درجة بأقصى الجنوب . وستشهد درجات الحرارة العليا انخفاضا بمعظم جهات المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وما بين طنجة وطانطان وجنوب بوجدور.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البحر أمطار المملكة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..هكذا تم إحباط تهريب مبلغ مالي كبير بميناء طنجة | مجتمع

بالصور..هكذا تم إحباط تهريب مبلغ مالي كبير بميناء طنجة

تنسيق بين الدرك الملكي والإنقاذ البحري الإسباني لنجدة 22 مهاجرا مغربيا كانوا على وشك الغرق | مجتمع

تنسيق بين الدرك الملكي والإنقاذ البحري الإسباني لنجدة 22 مهاجرا مغربيا كانوا على وشك الغرق

العثور على مدفع حديدي ضمن بقايا حطام سفينة أثرية بشاطئ مدينة الصويرة | مجتمع

العثور على مدفع حديدي ضمن بقايا حطام سفينة أثرية بشاطئ مدينة الصويرة

إيقاف مسافر بحوزته كمية من مخدر الشيرا بمحطة المسافرين بالسمارة | مجتمع

إيقاف مسافر بحوزته كمية من مخدر الشيرا بمحطة المسافرين بالسمارة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تنسيقية المكفوفين في مسيرة بالرباط تطالب بإقالة الحقاوي | خارج البلاطو
منذ 7 ساعات

تنسيقية المكفوفين في مسيرة بالرباط تطالب بإقالة الحقاوي

قدور و عويشة - قـــــصـــــة انـــتـــحــــار | قنوات أخرى

قدور و عويشة - قـــــصـــــة انـــتـــحــــار

أزيد من 1000 مشارك في معرض السيارات العتيقة بالبيضاء و حضور عربي كبير في جولة بشوارع العاصمة الاقتصادية | روبورتاج

أزيد من 1000 مشارك في معرض السيارات العتيقة بالبيضاء و حضور عربي كبير في جولة بشوارع العاصمة الاقتصادية

قصة صادمة..مهاجر من فرنسا شرا أرض فالمغرب بعد 48 سنة من الشقاء في المهجر ونصبو عليه فيها | حالة خاصة

قصة صادمة..مهاجر من فرنسا شرا أرض فالمغرب بعد 48 سنة من الشقاء في المهجر ونصبو عليه فيها

﻿

آخر المستجدات

تفاصيل مثيرة عن أخطر اختراق أمني لموقع فيسبوك | نت 2.0
منذ 1 دقيقة

تفاصيل مثيرة عن أخطر اختراق أمني لموقع ''فيسبوك''

معركة خطيرة بين فيدورات وزبون داخل ملهى ليلي بمراكش | حوادث و حقوق

معركة خطيرة بين ''فيدورات'' وزبون داخل ملهى ليلي بمراكش

مؤلم..عرس يتحول إلى مأتم بعد مصرع شابين ضواحي مراكش | حوادث و حقوق

مؤلم..عرس يتحول إلى مأتم بعد مصرع شابين ضواحي مراكش

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار اليوم الأحد بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار اليوم الأحد بهذه المناطق بالمغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.