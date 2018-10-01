تنسيق بين الدرك الملكي والإنقاذ البحري الإسباني لنجدة 22 مهاجرا مغربيا كانوا على وشك الغرق ﻿

تم إنقاذ 22 مهاجرا مغربيا، أمس الجمعة، على بعد أربعة أميال من مدينة مليلية المحتلة كانوا على متن قارب على وشك الغرق.

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تم إنقاذ 22 مهاجرا مغربيا، أمس الجمعة، على بعد أربعة أميال من مدينة مليلية المحتلة كانوا على متن قارب على وشك الغرق.

ووقعت الحادثة وفقا لبيان مفوضية الحكومة في مليلية، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس أمام منطقة ''كالابلانكا'' على بعد أربعة أميال من مليلية.

وأوضح البيان أن مفوضية الحكومة قامت بتفعيل بروتوكول خاص يشمل الإنقاذ البحري الإسباني والدرك الملكي المغربي من أجل تقديم خدمة الإنقاذ الفوري لهؤلاء المهاجرين.

كما كشف البيان أنه بعد إنقاذ جميع من كانوا على القارب، 22 مهاجرا مغربيا، تم نقلهم إلى المغرب من قبل قوات الدرك الملكي لأن الحادثة وقعت في المياه الإقليمية المغربية.