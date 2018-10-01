العثور على مدفع حديدي ضمن بقايا حطام سفينة أثرية بشاطئ مدينة الصويرة ﻿

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الثقافة- عن العثور على بقايا حطام بحري لسفينة أثرية بشاطىء مدينة الصويرة.

شوف تيفي

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الثقافة- عن العثور على بقايا حطام بحري لسفينة أثرية بشاطىء مدينة الصويرة.

وحسب بلاغ للوزارة ، صدر اليوم السبت، أن أطر المديرية الجهوية للثقافة بجهة مراكش آسفي قاموا ،الأسبوع الماضي، بإجراء معاينة ميدانية أولية بحضور ممثلين عن عمالة إقليم الصويرة والدرك الملكي والوقاية المدنية.

ومن خلال المعاينة الميدانية في فترة الجزر، التي أشرف عليها عز الدين كرا، المتخصص في التنقيب عن الآثار في أعماق البحار، والمدير الجهوي للثقافة والاتصال -قطاع الثقافة- بمعية ممثلين عن الوقاية المدنية، تم الوقوف على مجموعة من العوارض والقواطع الخشبية، التي كانت تشكل القاعدة السفلية للسفينة، على امتداد مساحة تقدر ب 26.5 مترا، كما عثر ضمن الحطام على مدفع حديدي متأكسد، كما أسفرت النتائج عن تحديد إحداثيات الموقع، ومعاينة أنقاض السفينة المغمورة بالمياه، على عمق يقدر بحوالي متر ونصف خلال المد البحري.

كما اتضح على ضوء النتائج الأولية، أن الأمر يتعلق بحطام شاطئي لسفينة أثرية تعود للفترة الممتدة ما بين القرنين ال18 و19، في انتظار إجراء الأبحاث المخبرية الضرورية المكملة لتحديد حقبتها الزمنية بدقة.

وحول أسباب الكشف عن هذه السفينة الأثرية، قال المصدر، أن ذلك يعود إلى التغيير الحديث الذي طرأ على مرفولوجية الشاطئ، مما أدى إلى تغيير مجرى التيارات المائية والترسبات الرملية، وهو ما ساعد في الكشف عنها، مضيفا أنه لا يستبعد ظهور آثار سفن أخرى غارقة بالشاطئ.

وأضاف البلاغ، أن وزارة الثقافة والاتصال تعكف على إعداد حفريات للإنقاذ بالموقع، و كذا إجراء تحريات أثرية بمحيط جزيرة موكادور، للتأكد من فرضية العثور على بقايا حطام تاريخي مماثل وذلك في غضون الشهرين المقبلين.

وفي سبيل حرص الوزارة على اتخاذ التدابير العملية والعلمية التي من شأنها أن تساهم في صيانة المواقع الأثرية والتعريف بخصوصياتها وامتداداتها التاريخية والحضارية، تم الاتفاق تحت إشراف عامل الصويرة، على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتشديد المراقبة على الموقع، وضمان حماية بقايا السفينة بصفة مستمرة على امتداد فترتي المد والجزر، يضيف نفس البلاغ.