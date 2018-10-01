إيقاف شخص وبحوزته أكثر من 300 قرص مهلوس في مراكش ﻿

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش ، مساء أمس الجمعة من إيقاف شخص متورط .بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وبحوزته 322 قرصا مهلوسا

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تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش ، مساء أمس الجمعة من إيقاف شخص متورط .بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وبحوزته 322 قرصا مهلوسا

وحسب مصدر أمني، فقد جاءت عملية ايقاف المعني بالأمر بعدما أحالت مصالح الدائرة الثانية عشرة على الشرطة القضائية شخصا بغرض تعميق البحث في شأن حيازة قطعة صغيرة من مخدر الشيرا ادعى أنه اقتناها بغرض استهلاكها

وأضاف المصدر ذاته، أن الخبرات التقنية والعلمية المنجزة في القضية مكنت من توفير مجموعة من القرائن والأدلة حول تورط الظنين في المشاركة في ترويج المخدرات لم يجد معها بدا من الاعتراف أنه يشكل حلقة وصل بين تاجر للمخدرات بالمدينة الحمراء ومزوده الرئيسي المنحدر من إحدى مدن الشمال

وقد تم استثمار هذا المعطى على نحو جيد حيث وضعت مصالح الأمن كمينا محكما أفضى إلى ضبط تاجر للمؤثرات العقلية متحوزا ب 22 قرصا مهلوسا من نوع ''اكستازي'' قبل القيام بتفتيش قانوني بمحل سكناه تحت إشراف النيابة العامة المختصة أسفر عن حجز 300 قرصا إضافيا

وتم وضع المعنيين بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية في أفق تقديمهما أمام العدالة فيما سيبقى البحث متواصلا بغرض الوصول لمتورطين آخرين محتملين في سياق نفس القضية