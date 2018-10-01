فرنسا..لجنة حقوقية أممية تصف قانون حظر النقاب بـ''العنصري'' ﻿

تستعد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاتخاذ قرار يجرم القانون الفرنسي الذي يحظر ارتداء النقاب وإخفاء الوجه في الفضاء العام الذي صدر في أكتوبر2010، معتبرة قرار الحظر عنصريا ويتعارض مع الحريات

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تستعد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاتخاذ قرار يجرم القانون الفرنسي الذي يحظر ارتداء النقاب وإخفاء الوجه في الفضاء العام الذي صدر في أكتوبر2010، معتبرة قرار الحظر عنصريا ويتعارض مع الحريات الدينية وحرية المعتقد''

وستكشف اللجنة الأممية، والتي تتكون من 18حقوقيا، عن استنتاجاتها بخصوص القرار الفرنسي خلال الأيام المقبلة، في قضايا سيدات تم تغريمهن في فرنسا، بسبب خرق قانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حيث تتهم قانون أكتوبر 2010 بانتهاك الحرية الدينية وتكريس التمييز، وفقا لمصادر إعلامية فرنسية.

وكانت اللجنة الأممية لحقوق الإنسان قد اعتبرت، في غشت الماضي، أن طرد نساء محجبات من أصل مغربي، من الحضانة الفرنسية ''بيبي لوbaby loup-'' أنه ''ضرب للحريات الدينية''.

اللجنة الحقوقية من جهتها لم تقتنع بوجهة النظر الفرنسية، والتي لم تقدم تبريرا كافيا يمكن معه اعتبار ارتداء الحجاب من قبل مربية حضانة، ينتهك الحقوق والحريات الأساسية للأطفال وآبائهم، مضيفة أن ''حظر ارتداء الحجاب في مكان العمل، يشكل انتهاكا لممارسة الحق في حرية المعتقد''.