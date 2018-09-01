النقابة المغربية للصحافة تدخل على خط اختفاء الصحافي خاشقجي وتُـحمل السلطات السعودية المسؤولية ﻿

عبرت النقابة المغربية للصحافة عن قلقها البالغ و الشديد، بعد إختفاء الصحافي السعودي ''جمال خاشقجي'' الكاتب بصحيفة ''واشنطن بوست'' الأمريكية، بعدما توجه إلى قنصلية بلاده لإتمام وثائق إدارية، إلا أن

شوف تيفي

عبرت النقابة المغربية للصحافة عن قلقها البالغ و الشديد، بعد إختفاء الصحافي السعودي ''جمال خاشقجي'' الكاتب بصحيفة ''واشنطن بوست'' الأمريكية، بعدما توجه إلى قنصلية بلاده لإتمام وثائق إدارية، إلا أن الزميل الصحافي خاشقجي لم يخرج منها منذ دخولها.

وحسب بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فتتابع النقابة المغربية للصحافة بامتعاض شديد ما يتعرض له الصحافيين و النشطاء الإعلاميين، من تضييق على الحريات بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، و منه تُطالب النقابة المغربية للصحافة، من السلطات السعودية فتح تحقيق مُستقل حول الإختفاء ''المُريب'' للإعلامي جمال خاشقجي.

كما تطالب النقابة المغربية للصحافة، من السلطات السعودية، بالكف الفوري عن الممارسات التي تمس حرية الصحافيين و الإعلاميين و النُشطاء على منصات التواصل الإجتماعي، كما تدعوا النقابة الى وقف كل أشكال التضيق على الرأي المخالف، صونا لصورة المملكة لدى جيرانها و باقي دول العالم.، يضيف البلاغ.

و تدعو النقابة المغربية للصحافة، كافة الصحفيات و الصحافيين المُشتغلين بالمملكة المغربية، للمُشاركة في الوقفة الإحتجاجية التي ستنظمها النقابة أمام مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرباط، يوم الخميس 25 أكتوبر 2018 على الساعة الـ11 صباحاً.