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إيقاف مسافر بحوزته كمية من مخدر الشيرا بمحطة المسافرين بالسمارة

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 23:25 إيقاف مسافر بحوزته كمية من مخدر الشيرا بمحطة المسافرين بالسمارة | مجتمع
إيقاف مسافر بحوزته كمية من مخدر الشيرا بمحطة المسافرين بالسمارة
علمت ''شوف تيفي'' أن عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية السمارة، تمكنت اليوم السبت، من إيقاف شخص مشتبه به مباشرة بعد نزوله من الحافلة بالمحطة الطرقية بالسمارة، بحوزته كمية من المخدرات.

شوف تيڤي: السمارة

علمت ''شوف تيفي'' أن عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية السمارة، تمكنت اليوم السبت، من إيقاف شخص مشتبه به مباشرة بعد نزوله من الحافلة بالمحطة الطرقية بالسمارة، بحوزته كمية من المخدرات.

وحسب مصد مطلع، فإنه بناء على معلومات متوفرة لدى المنطقة الإقليمية للأمن بالسمارة، مفادها أن شخصاً قادماً إلى المدينة على متن حافلة للنقل العمومي، يتحوز بكمية من مخدر الشيرا، واستغلالاً للأوصاف المتوصل بها، قامت عناصر الشرطة بعملية مراقبة وتربص بالمحطة الطرقية بالمدينة، ليتم القبض عليه.

وأوضح ذات المصدر، أن التفتيش الذي أجري بداخل أمتعة المعني بالأمر، أسفر عن حجز 13 صفيحة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي حوالي 1200 غرام، بالإضافة إلى سلاح أبيض عبارة عن سكين، وهاتف نقال يستعمله في نشاطه الإجرامي.

هذا، وبناء عليه، وبأمر من النيابة العامة المختصة تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب السمارة مسافر محطة المسافرين مخدر الشيرا سلاح أبيض

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