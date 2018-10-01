حجز 47 ألف أورو غير مصرح بها في ميناء طنجة المتوسط ﻿

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، مساء السبت، من حجز 47 ألف أورو حاول أحد المغاربة المقيمين بالخارج إدخالها إلى التراب الوطني دون التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

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تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، مساء السبت، من حجز 47 ألف أورو حاول أحد المغاربة المقيمين بالخارج إدخالها إلى التراب الوطني دون التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

وحسب مصدر جمركي، فإن عناصر الجمارك في منطقة الوصول بميناء طنجة المتوسط للمسافرين، وبعد تفتيش دقيق، عثرت على هذا المبلغ المالي مدسوسا وسط أحذية وأواني طبخ كان يحملها المعني بالأمر على متن سيارته المرقمة بإيطاليا

وأضاف المصدر نفسه أنه تم تقديم الموقوف إلى الشرطة القضائية بميناء طنجة لاستكمال التحقيق في هذه العملية