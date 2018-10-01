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أزمة قلبية تنهي حياة سيدة مجهولة الهوية بالبيضاء

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 23:00 أزمة قلبية تنهي حياة سيدة مجهولة الهوية بالبيضاء | مجتمع
أزمة قلبية تنهي حياة سيدة مجهولة الهوية بالبيضاء
فارقت سيدة الحياة قبل قليل من ليلة يومه السبت، بالقرب من السوق النمودجي التابع لدار لمان بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، نتيجة إصابتها على ما يبدو بأزمة قلبية.

''شوف تيفي''

فارقت سيدة الحياة قبل قليل من ليلة يومه السبت، بالقرب من السوق النمودجي التابع لدار لمان بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، نتيجة إصابتها على ما يبدو بأزمة قلبية.

وحسب مصدر مطلع فإن مواطنين، حضروا للحظة وفاة السيدة، وأبلغوا المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وعاينت الجثة، مشيرا إلى أن الهالكة مجهولة الهوية ولم يتم العثور بحوزتها على أوراق تبوثية.

وأشار المصدر ذاته أن الهالكة التي عثر بحوزتها على سماعة هاتف نقال تم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس ومن المنتظر أن تخضع جثتها للتشريح الطبي.

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المغرب شوف تيفي السيدة الحي المحمدي الهالكة

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