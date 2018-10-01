فتح تحقيق بعد إفراغ كمية مهمة من الغازوال المهرب بمحطة بنزين بفاس ﻿

تمكنت عناصر المركز القضائي بسرية بنسودة بفاس مساء الجمعة 12 أكتوبر2018، من ضبط كمية مهمة من البنزين و الغازوال المهرب على متن شاحنة مخصصة .

شوف تيفي

تمكنت عناصر المركز القضائي بسرية بنسودة بفاس مساء الجمعة 12 أكتوبر2018، من ضبط كمية مهمة من البنزين و الغازوال المهرب على متن شاحنة مخصصة .

وحسب مصادر شوف تيفي فالشاحنة كانت تحمل كمية غازوال مهمة وتقدر بحوالي 33 طون وذلك حوالي ساعة العاشرة ليلا، و تقوم بـإفراغ الحمولة بمحطة البنزيل CMH المتواجدة على طريق عين الله .

وفور علم عناصر المركز القضائي بسرية بنسودة بالأمر وتوصلهم بإخبارية عن الواقعة التحقوا بعين المكان وتم اقتياد المعني بالأمر وحجز الشاحنة بعد أن تبين أنه لا يتوفر على الوثائق القانونية ، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد إتمام وتعميق البحث ومعرفة ملابسات هذه الواقعة .