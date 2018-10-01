توقيف خمسة مواطنين من جنسية مغربية وآخر من جنسية سنغالية للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة بالناظور ﻿

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إطار عملية مشتركة تم تنفيذها مع عناصر الأمن الوطني بمدينة الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف

شوف تيفي:

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إطار عملية مشتركة تم تنفيذها مع عناصر الأمن الوطني بمدينة الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة مواطنين من جنسية مغربية وشخص سادس يحمل جنسية سنغالية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وأسفرت التحريات الميدانية وعمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم السبت، عن ضبط 19 مرشحا للهجرة غير المشروعة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم سبع سيدات، وحجز خمسة زوارق موصولة بمحركات ذات قوة دفع كبيرة، وصدريات للسباحة، و104 جواز سفر في اسم أشخاص من جنسيات مختلفة، وأجهزة إلكترونية للاتصال وأخرى لتحديد المواقع، وإيصالات لتحويل الأموال، وثلاث سيارات، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية.

وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات البحث، أوضحت أن أفراد هذه الشبكة كانوا يعتمدون أسلوبا إجراميا يتمثل في استقطاب الراغبين في الهجرة من دول جنوب الصحراء، ونقلهم على متن قوارب للترفيه إلى خارج المياه الإقليمية، وهناك يتم التخلي عنهم على متن قوارب تقليدية ومطاطية بعد إشعار السلطات الإسبانية بأن هؤلاء المرشحين في وضعية استغاثة ويحتاجون لمساعدة عاجلة.

وكشف البلاغ على أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن امتدادات وارتباطات هذه الشبكة الإجرامية، والتي يندرج تفكيكها في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة عمليات تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.