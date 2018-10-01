 توقيف خمسة مواطنين من جنسية مغربية وآخر من جنسية سنغالية للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة بالناظور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فرنسا..لجنة حقوقية أممية تصف قانون حظر النقاب بـالعنصري | دولي

فرنسا..لجنة حقوقية أممية تصف قانون حظر النقاب بـ''العنصري''

النقابة المغربية للصحافة تدخل على خط اختفاء الصحافي خاشقجي وتُـحمل السلطات السعودية المسؤولية | صحافة

النقابة المغربية للصحافة تدخل على خط اختفاء الصحافي خاشقجي وتُـحمل السلطات السعودية المسؤولية

إيقاف مسافر بحوزته كمية من مخدر الشيرا بمحطة المسافرين بالسمارة | مجتمع

إيقاف مسافر بحوزته كمية من مخدر الشيرا بمحطة المسافرين بالسمارة

حجز 47 ألف أورو غير مصرح بها في ميناء طنجة المتوسط | مجتمع

حجز 47 ألف أورو غير مصرح بها في ميناء طنجة المتوسط

أزمة قلبية تنهي حياة سيدة مجهولة الهوية بالبيضاء | مجتمع

أزمة قلبية تنهي حياة سيدة مجهولة الهوية بالبيضاء

فتح تحقيق بعد إفراغ كمية مهمة من الغازوال المهرب بمحطة بنزين بفاس | مجتمع

فتح تحقيق بعد إفراغ كمية مهمة من الغازوال المهرب بمحطة بنزين بفاس

الاستقلاليون يصبون سطل ماء بارد على قيوح ويتراجعون عن ترشيحه للمنافسة على رئاسة مجلس المستشارين | بوليتيك

الاستقلاليون يصبون سطل ماء بارد على قيوح ويتراجعون عن ترشيحه للمنافسة على رئاسة مجلس المستشارين

جمهورية إفريقيا الوسطى تشيد بالجهود التنموية للمغرب في منطقة الصحراء المغربية | بوليتيك

جمهورية إفريقيا الوسطى تشيد بالجهود التنموية للمغرب في منطقة الصحراء المغربية

توقيف خمسة مواطنين من جنسية مغربية وآخر من جنسية سنغالية للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة بالناظور | مجتمع

توقيف خمسة مواطنين من جنسية مغربية وآخر من جنسية سنغالية للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط

بسيمة والمكفوف

توقيف خمسة مواطنين من جنسية مغربية وآخر من جنسية سنغالية للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة بالناظور

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 21:54 توقيف خمسة مواطنين من جنسية مغربية وآخر من جنسية سنغالية للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة بالناظور | مجتمع
توقيف خمسة مواطنين من جنسية مغربية وآخر من جنسية سنغالية للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة بالناظور
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إطار عملية مشتركة تم تنفيذها مع عناصر الأمن الوطني بمدينة الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف

شوف تيفي:

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إطار عملية مشتركة تم تنفيذها مع عناصر الأمن الوطني بمدينة الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة مواطنين من جنسية مغربية وشخص سادس يحمل جنسية سنغالية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وأسفرت التحريات الميدانية وعمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم السبت، عن ضبط 19 مرشحا للهجرة غير المشروعة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم سبع سيدات، وحجز خمسة زوارق موصولة بمحركات ذات قوة دفع كبيرة، وصدريات للسباحة، و104 جواز سفر في اسم أشخاص من جنسيات مختلفة، وأجهزة إلكترونية للاتصال وأخرى لتحديد المواقع، وإيصالات لتحويل الأموال، وثلاث سيارات، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية.

وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات البحث، أوضحت أن أفراد هذه الشبكة كانوا يعتمدون أسلوبا إجراميا يتمثل في استقطاب الراغبين في الهجرة من دول جنوب الصحراء، ونقلهم على متن قوارب للترفيه إلى خارج المياه الإقليمية، وهناك يتم التخلي عنهم على متن قوارب تقليدية ومطاطية بعد إشعار السلطات الإسبانية بأن هؤلاء المرشحين في وضعية استغاثة ويحتاجون لمساعدة عاجلة.

وكشف البلاغ على أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن امتدادات وارتباطات هذه الشبكة الإجرامية، والتي يندرج تفكيكها في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة عمليات تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب توقيف مواطنين جنسية سنغال الاشتباه ارتباط شبكة إجرامية مجال تنظيم الهجرة المشروعة الناظور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إيقاف مسافر بحوزته كمية من مخدر الشيرا بمحطة المسافرين بالسمارة | مجتمع

إيقاف مسافر بحوزته كمية من مخدر الشيرا بمحطة المسافرين بالسمارة

حجز 47 ألف أورو غير مصرح بها في ميناء طنجة المتوسط | مجتمع

حجز 47 ألف أورو غير مصرح بها في ميناء طنجة المتوسط

أزمة قلبية تنهي حياة سيدة مجهولة الهوية بالبيضاء | مجتمع

أزمة قلبية تنهي حياة سيدة مجهولة الهوية بالبيضاء

فتح تحقيق بعد إفراغ كمية مهمة من الغازوال المهرب بمحطة بنزين بفاس | مجتمع

فتح تحقيق بعد إفراغ كمية مهمة من الغازوال المهرب بمحطة بنزين بفاس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قدور و عويشة - قـــــصـــــة انـــتـــحــــار | قنوات أخرى
منذ 35 دقيقة

قدور و عويشة - قـــــصـــــة انـــتـــحــــار

أزيد من 1000 مشارك في معرض السيارات العتيقة بالبيضاء و حضور عربي كبير في جولة بشوارع العاصمة الاقتصادية | روبورتاج

أزيد من 1000 مشارك في معرض السيارات العتيقة بالبيضاء و حضور عربي كبير في جولة بشوارع العاصمة الاقتصادية

قصة صادمة..مهاجر من فرنسا شرا أرض فالمغرب بعد 48 سنة من الشقاء في المهجر ونصبو عليه فيها | حالة خاصة

قصة صادمة..مهاجر من فرنسا شرا أرض فالمغرب بعد 48 سنة من الشقاء في المهجر ونصبو عليه فيها

نزيلة بخيرية البنات بالدارالبيضاء تناشد الملك بعد طردها من طرف المدير | حالة خاصة

نزيلة بخيرية البنات بالدارالبيضاء تناشد الملك بعد طردها من طرف المدير

﻿

آخر المستجدات

فرنسا..لجنة حقوقية أممية تصف قانون حظر النقاب بـالعنصري | دولي
منذ 2 دقائق

فرنسا..لجنة حقوقية أممية تصف قانون حظر النقاب بـ''العنصري''

النقابة المغربية للصحافة تدخل على خط اختفاء الصحافي خاشقجي وتُـحمل السلطات السعودية المسؤولية | صحافة

النقابة المغربية للصحافة تدخل على خط اختفاء الصحافي خاشقجي وتُـحمل السلطات السعودية المسؤولية

إيقاف مسافر بحوزته كمية من مخدر الشيرا بمحطة المسافرين بالسمارة | مجتمع

إيقاف مسافر بحوزته كمية من مخدر الشيرا بمحطة المسافرين بالسمارة

حجز 47 ألف أورو غير مصرح بها في ميناء طنجة المتوسط | مجتمع

حجز 47 ألف أورو غير مصرح بها في ميناء طنجة المتوسط

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.