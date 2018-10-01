 المصالح الأمنية تطيح بتاجري مخدرات في طنجة بعد نصب كمين لهما ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

النقابة المغربية للصحافة تدخل على خط اختفاء الصحافي خاشقجي وتُـحمل السلطات السعودية المسؤولية | صحافة

النقابة المغربية للصحافة تدخل على خط اختفاء الصحافي خاشقجي وتُـحمل السلطات السعودية المسؤولية

إيقاف مسافر بحوزته كمية من مخدر الشيرا بمحطة المسافرين بالسمارة | مجتمع

إيقاف مسافر بحوزته كمية من مخدر الشيرا بمحطة المسافرين بالسمارة

حجز 47 ألف أورو غير مصرح بها في ميناء طنجة المتوسط | مجتمع

حجز 47 ألف أورو غير مصرح بها في ميناء طنجة المتوسط

أزمة قلبية تنهي حياة سيدة مجهولة الهوية بالبيضاء | مجتمع

أزمة قلبية تنهي حياة سيدة مجهولة الهوية بالبيضاء

فتح تحقيق بعد إفراغ كمية مهمة من الغازوال المهرب بمحطة بنزين بفاس | مجتمع

فتح تحقيق بعد إفراغ كمية مهمة من الغازوال المهرب بمحطة بنزين بفاس

الاستقلاليون يصبون سطل ماء بارد على قيوح ويتراجعون عن ترشيحه للمنافسة على رئاسة مجلس المستشارين | بوليتيك

الاستقلاليون يصبون سطل ماء بارد على قيوح ويتراجعون عن ترشيحه للمنافسة على رئاسة مجلس المستشارين

جمهورية إفريقيا الوسطى تشيد بالجهود التنموية للمغرب في منطقة الصحراء المغربية | بوليتيك

جمهورية إفريقيا الوسطى تشيد بالجهود التنموية للمغرب في منطقة الصحراء المغربية

توقيف خمسة مواطنين من جنسية مغربية وآخر من جنسية سنغالية للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة بالناظور | مجتمع

توقيف خمسة مواطنين من جنسية مغربية وآخر من جنسية سنغالية للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط

المصالح الأمنية تطيح بتاجري مخدرات في طنجة بعد نصب كمين لهما | مجتمع

المصالح الأمنية تطيح بتاجري مخدرات في طنجة بعد نصب كمين لهما

بسيمة والمكفوف

المصالح الأمنية تطيح بتاجري مخدرات في طنجة بعد نصب كمين لهما

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 21:50 المصالح الأمنية تطيح بتاجري مخدرات في طنجة بعد نصب كمين لهما | مجتمع
المصالح الأمنية تطيح بتاجري مخدرات في طنجة بعد نصب كمين لهما
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، من توقيف شخصين مبحوث عنهما في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية.

شوف تيفي:

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، من توقيف شخصين مبحوث عنهما في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية.

ووفق خطة أمنية محكمة، نجحت عناصر الشرطة، زوال اليوم السبت، حسب بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، في استدراج المشتبه بهما إلى كمين أمني بإحدى محطات الوقود، ويتعلق الأمر بالملقبين “جانكو الأصغر” و”العاقل”، وهما في الـ 25 و28 من عمرهما، حيث تم إلقاء القبض عليهما فور وصولهما إلى المكان.

وأوضح ذات المصدر أنه تم ضبط بحوزة الموقوفين 250 لفافة من مخدر ''الهيروين'' وهواتف نقالة، كما تم حجز سيارة رباعية الدفع ''كانا'' على متنها واتضح أنها تحمل لوحة ترقيم مزورة.

وأشار ذات المصدر أنه تم وضع المعنيين بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية، قصد البحث معهما حول القضايا المتورطيْن فيها، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب المصالح الأمنية تاجر مخدرات طنجة نصب كمين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إيقاف مسافر بحوزته كمية من مخدر الشيرا بمحطة المسافرين بالسمارة | مجتمع

إيقاف مسافر بحوزته كمية من مخدر الشيرا بمحطة المسافرين بالسمارة

حجز 47 ألف أورو غير مصرح بها في ميناء طنجة المتوسط | مجتمع

حجز 47 ألف أورو غير مصرح بها في ميناء طنجة المتوسط

أزمة قلبية تنهي حياة سيدة مجهولة الهوية بالبيضاء | مجتمع

أزمة قلبية تنهي حياة سيدة مجهولة الهوية بالبيضاء

فتح تحقيق بعد إفراغ كمية مهمة من الغازوال المهرب بمحطة بنزين بفاس | مجتمع

فتح تحقيق بعد إفراغ كمية مهمة من الغازوال المهرب بمحطة بنزين بفاس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قدور و عويشة - قـــــصـــــة انـــتـــحــــار | قنوات أخرى
منذ 29 دقيقة

قدور و عويشة - قـــــصـــــة انـــتـــحــــار

أزيد من 1000 مشارك في معرض السيارات العتيقة بالبيضاء و حضور عربي كبير في جولة بشوارع العاصمة الاقتصادية | روبورتاج

أزيد من 1000 مشارك في معرض السيارات العتيقة بالبيضاء و حضور عربي كبير في جولة بشوارع العاصمة الاقتصادية

قصة صادمة..مهاجر من فرنسا شرا أرض فالمغرب بعد 48 سنة من الشقاء في المهجر ونصبو عليه فيها | حالة خاصة

قصة صادمة..مهاجر من فرنسا شرا أرض فالمغرب بعد 48 سنة من الشقاء في المهجر ونصبو عليه فيها

نزيلة بخيرية البنات بالدارالبيضاء تناشد الملك بعد طردها من طرف المدير | حالة خاصة

نزيلة بخيرية البنات بالدارالبيضاء تناشد الملك بعد طردها من طرف المدير

﻿

آخر المستجدات

النقابة المغربية للصحافة تدخل على خط اختفاء الصحافي خاشقجي وتُـحمل السلطات السعودية المسؤولية | صحافة
منذ 36 دقيقة

النقابة المغربية للصحافة تدخل على خط اختفاء الصحافي خاشقجي وتُـحمل السلطات السعودية المسؤولية

إيقاف مسافر بحوزته كمية من مخدر الشيرا بمحطة المسافرين بالسمارة | مجتمع

إيقاف مسافر بحوزته كمية من مخدر الشيرا بمحطة المسافرين بالسمارة

حجز 47 ألف أورو غير مصرح بها في ميناء طنجة المتوسط | مجتمع

حجز 47 ألف أورو غير مصرح بها في ميناء طنجة المتوسط

أزمة قلبية تنهي حياة سيدة مجهولة الهوية بالبيضاء | مجتمع

أزمة قلبية تنهي حياة سيدة مجهولة الهوية بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.