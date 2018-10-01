المصالح الأمنية تطيح بتاجري مخدرات في طنجة بعد نصب كمين لهما ﻿

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، من توقيف شخصين مبحوث عنهما في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية.

شوف تيفي:

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، من توقيف شخصين مبحوث عنهما في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية.

ووفق خطة أمنية محكمة، نجحت عناصر الشرطة، زوال اليوم السبت، حسب بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، في استدراج المشتبه بهما إلى كمين أمني بإحدى محطات الوقود، ويتعلق الأمر بالملقبين “جانكو الأصغر” و”العاقل”، وهما في الـ 25 و28 من عمرهما، حيث تم إلقاء القبض عليهما فور وصولهما إلى المكان.

وأوضح ذات المصدر أنه تم ضبط بحوزة الموقوفين 250 لفافة من مخدر ''الهيروين'' وهواتف نقالة، كما تم حجز سيارة رباعية الدفع ''كانا'' على متنها واتضح أنها تحمل لوحة ترقيم مزورة.

وأشار ذات المصدر أنه تم وضع المعنيين بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية، قصد البحث معهما حول القضايا المتورطيْن فيها، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.