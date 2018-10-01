الشيخ الفيزازي يقصـــف أشرف الحياني : ''يجب على وزير الداخلية أن يحمي المغاربة من هؤلاء الرقاة النصابين'' ﻿

رد الشيخ محمد الفيزازي على أشرف الحياني من خلال الفيديو الذي انتشر أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكره العديد من الرقاة أنفسهم، حيث يظهر الحياني وهو يقوم بطرد الجن من قرية بكاملها ، على حد

شوف تيفي

رد الشيخ محمد الفيزازي على أشرف الحياني من خلال الفيديو الذي انتشر أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكره العديد من الرقاة أنفسهم، حيث يظهر الحياني وهو يقوم بطرد الجن من قرية بكاملها ، على حد زعمه، مدعيا أنها مسكونة من طرف ملوك الجن لتواجد كنوز بها، وأن هؤلاء الملوك يحرقون أحد المنازل لطرد سكانها، معتبرا أن الشخص المذكور لا يستطيع أن يرقي حتى نفسه وأن الأمر مجرد ادعـــاء لكسب المال والشهرة على ظهر الفقراء .

وأضــاف في مكالمة هاتفية لـ''شوف تيفي'' بالقول ''ما شاهدته يمكن أن تسميه أي شيء الا الرقية الشرعية لأن الرقية الشرعية تنسب للشرع الحنيف والشرع بريء من الخزعبلات ...'' متسائلا :'' فماعلاقة سيدنا إبراهيم بالقرية المحروقة التي يزعم أنها تحرق وما دخل سيدنا سليمان.. وملوك الجن لم يجدوا إلا هــذا الفقير البئيس ولــم يجدوا في إفريقيا لا فيلات ولا أي شيء إلا هذه القرية ليسكنوها...''

وزاد قائلا : '' بصراحة هناك عدة سناريوهات ممكنة والأقرب إلى الحقيقة أن هذا الفيديــو مفبرك لأن الشخص الذي يزعم نفسه راقيا يصرح أن في هذه القرية كنوزا وذهبا يجب على الرأي العام أن يتابع الرجل ليستخرج لنا هذه الكنوز وأن يظهر مكانها وأن يمكننا من الوصول إليها كما يدعي ذلك...''

واستطرد الفيزازي في تصريحة لـ''شوف تيفي'' بالقول: ''على السلطة المغربية أن تحمي مواطنيها من هذا النصب والمكر والاحتيال ولاسيما هؤلاء البؤساء الفقراء المهمشين في المناطق النائية جدا فلا يجب أن يترك مجال إلى هؤلاء لأنه في متناول الجميع أن يرقي نفسه بدون اللجوء الى الآخرين ...'' مبرزا أن '' احتراف الرقية أمر لا يعرفه السلف ولا يعرف في التاريخ إلا من بعض الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ولا توجد حرفة تسمى ''راقي'' فكل المسلمين رقاة...''.

واختتــــم بالقول : '' كثر استغلال هذه المهنة المزورة من أجل المال والشهرة وأشياء أخرى والمسؤولية جسيمة على عاتق رئيس الحكومة ووزير الداخلية والحكومة والمجلس العلمي '' مشيرا أن ''هــذه المهنة نصب تحت اسم الدين، واستغلال لعدد من المغفلين من طرف المدعين''.

هـــذا وقد انتشرت ما تسمى بالمراكز للرقية الشرعية بكثرة في ربوع المملكة بحجة العلاج بالرقية الشرعية، وعجت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتوب بعشرات القنوات وتسويق هذه المراكز على أنها علاج بالرقية الشرعية، وتم استغلال الإنترنت والعالم الافتراضي الذي يعتبر مكانا خصبا لذر الأموال.

وجــدير بالذكر أن مجال الرقيــة الشرعية لازال يعيش نوعا من العشوائية ولم يقنن لحدود اللحظة، حيث لا يوجد هناك قانون تنظيمي لهذا المجال الذي تنتشر فيه الكثير من الشبهات و الحكايات حوله ، وعن ظاهرة الاعتداء الجنسي على نساء من قبل رجال ما يسمى بــ''الرقية'' الذين تبدو عليهم مظاهر الالتزام من لحية طويلة، وأحيانًا يستعملون أشرطة فيديو توثق حديثه مع جن أو تصريح لمريض يقول إنه شفي تمامًا بدعم من الراقـي ، وكلها أساليب لإيهام المريض، الذي يكون مكتئبا في غالب الأحوال.