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عــــاجل: ''الشيظمي'' في قبضة درك تحناوت ضواحي مراكش

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 19:55 عــــاجل: الشيظمي في قبضة درك تحناوت ضواحي مراكش | حوادث و حقوق
عــــاجل: ''الشيظمي'' في قبضة درك تحناوت ضواحي مراكش
تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة تحناوت ضواحي مراكش من إيقاف أحد أباطرة المخدرات المبحوث عنه بموجب عدة مذكرات على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات بكل أصنافها.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة تحناوت ضواحي مراكش من إيقاف أحد أباطرة المخدرات المبحوث عنه بموجب عدة مذكرات على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات بكل أصنافها.

وحسب مصادر شوف تيفي فقد توصل رجال درك تحناوت بإخبارية مفادها أن ''الشيظمي'' كان قادما إلى دوار تحناوت من أجل توزيع سمومه والتي تتتعلق بطابة و مخدر الشيرا والكيف ولما اقترب منهم فطن أن هناك كمينا للإيقاع به، وهرب من عين المكان.

واضطر رجال درك تحناوت لمطاردته حيث تم توقيفه وحجز سيارته وبداخلها حوالي 100 كيلو من الكيف و 10 كيلو من طابة و 10 كيلو من الحشيش ومبلغ مالي مهم، وتم نقله إلى سرية الدرك بتحناوت ليوضع تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة ، في انتظار بحث معمق معه قبل تقديمه للعدالة. 

 

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شوف تيفي المغرب درك تحناوت الدرك الملكي النيابة العامة

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