 انفراد...توقيف أحد الرعاة الرحل للاشتباه تورطه في اغتصاب فتاة معاقة والتسبب في حملها بمنطقة ''إداوكنظيف'' باشتوكة أيت بها ﻿
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انفراد...توقيف أحد الرعاة الرحل للاشتباه تورطه في اغتصاب فتاة معاقة والتسبب في حملها بمنطقة ''إداوكنظيف'' باشتوكة أيت بها

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 19:21 انفراد...توقيف أحد الرعاة الرحل للاشتباه تورطه في اغتصاب فتاة معاقة والتسبب في حملها بمنطقة إداوكنظيف باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق
انفراد...توقيف أحد الرعاة الرحل للاشتباه تورطه في اغتصاب فتاة معاقة والتسبب في حملها بمنطقة ''إداوكنظيف'' باشتوكة أيت بها
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع، أن مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي للراشيدية وبتنسيق محكم مع نظيرتها بأيت بها قد أوقفت اليوم شخص أربعيني يشتبه في اغتصابه لشابة معاقة تبلغ من العمر 37 سنة بمنطقة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع، أن مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي للراشيدية وبتنسيق محكم مع نظيرتها بأيت بها قد أوقفت اليوم شخص أربعيني يشتبه في اغتصابه لشابة معاقة تبلغ من العمر 37 سنة بمنطقة ''إداوكنظيف'' بإقليم اشتوكة أيت بها والتسبب في حملها .

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فحيثيات هذه القضية تعود إلى الأسبوع الماضي حينما كانت الضحية رفقة والدتها بأحد الغابات المتواجدة بالمنطقة السالفة الذكر من أجل جمع ثمار الأركان ''أفياش''؟ وبعد انتهائهما من مهمتها رجعا أدرجهما للبيت، غير أن الشابة تثقلت في خطاها لتتأخر شيئا ما عن أمها التي سبقتها للمنزل.

وأشارت مصادر ''شوف تيفي''، أن تأخر الشابة استغله أحد الرعاة الرحل الذي أمسك بها، واستدرجها لأحد المناطق الجبلية الخالية ليمارس عليها الجنس، متتسببا في افتضاض بكارتها، ليتركها في حالة نفسية جد مزرية ويلوذ بالفرار.

وأضافت ذات المصادر، أن والدة الشابة لم تكتشف عملية اغتصاب ابنتها إلا بعد أن أصابتها وعكة صحية، لترافقها عند أحد الأطباء من أجل إجراء فحوصات لها غير أنه كشف لوالدتها أن فلذة كبدها حامل في أسابيعها الأولى، وهو الخبر الذي نزل على الأم كالصاعقة، لتقدم على محاصرة ابنتها بسيل من الأسئلة والتي أفضت إلى اعترافها بما تعرضت له من اغتصاب منذ مدة من طرف شخص أدلى بمواصفاته.

وفور تسلمها لشهادة طبية تبين حملها وافتضاض بكارتها توجهت الأم نحو مركز الدرك الملكي بأيت بها لتضع شكاية تفيد تعرض ابنتها لاغتصاب وافتضاض البكارة نتج عنه حمل من طرف أحد الرعاة الرحل.

وبناءا على هذه الشكاية باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها الميدانية التي مكنت من تحديد هوية الفاعل الذي لم يكون سوى شخص أربعيني متزوج وله أبناء، حيث انتقلت عناصر الدرك الملكي لدوار ''إخالدن'' من أجل إيقافه إلا أنها لم تعثر له على أي ترك بعدما لاذا بالفرار فور علمه بالواقعة ليتم إصدار مذكرة بحث في حقه، والتي أفضت إلى توقيفه اليوم بأحد المناطق بالراشيدية ليتم نقله صوب مركز أيت بها حيث وضع تحت تذابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب له في انتظار تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير.

هذا، وينتظر أن يعرف هذا الملف عدة مفاجآت خصوصا بعد تدخل جمعية ''صوت المرأة والطفل'' بأكادير على خط هذه القضية، ونصبت نفسها كطرف مدني من أجل مآزراة الضحية أمام هيئة الحكم، والمطالبة بإنزال أقصى العقوبات على الجاني، مراعاة لحالة الضحية النفسية والصحية.

 

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