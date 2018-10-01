 وزارة التربية الوطنية تفتح باب تلقي طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد بسبب العجز البدني ﻿
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وزارة التربية الوطنية تفتح باب تلقي طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد بسبب العجز البدني

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 18:30 وزارة التربية الوطنية تفتح باب تلقي طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد بسبب العجز البدني | بوليتيك
وزارة التربية الوطنية تفتح باب تلقي طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد بسبب العجز البدني
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، اليوم السبت، أنها فتحت باب المشاركة في العملية الخاصة، بمعالجة

شوف تيفي م.ض

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، اليوم السبت، أنها فتحت باب المشاركة في العملية الخاصة، بمعالجة طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد لعدم القدرة البدنية.

ويستفيد من هذه العملية موظفو الوزارة الذين قضوا مدة لا تقل عن 24 سنة من الخدمة الفعلية، وكذا الموظفات اللآئي قضين مدة لا تقل عن 24 سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية 31 غشت 2019، وأيضا الذين يعانون من أمراض مستعصية أو مزمنة، تفقدهم القدرة البدنية على القيام بمهامهم التربوية والإدارية على الوجه المطلوب.

ويدلي المترشحون بطلبات المشاركة، مرفوقة بالملفات الصحية لرؤساء المؤسسات لإبداء رأيهم فيها وإحالتها على المديريات الإقليمية قبل 16 أكتوبر 2018، والتي تبدي رأيها فيها بناء على ما يتوفر لديها من معطيات من خلال الملفات الإدارية للمعنيين بالأمر، وتحيلها بدورها على مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل 18 أكتوبر 2018، قصد الاستئناس برأي طبيب الأكاديمية.

وفي هذا الصدد ستعمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على موافاة قسم الحركات الانتقالية، بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، بقرص مغناطيسي يتضمن لائحة بأسماء المعنيات والمعنيين بالأمر وبملفاتهم قبل 22 أكتوبر 2018، وذلك من أجل عرضها على لجنة طبية مختصة تابعة لوزارة الصحة، من أجل دراستها والبث فيها، بعد استدعاء المعنيين بالأمر للحضور شخصيا وفق جدولة زمنية يتم تحديدها لاحقا، علما أن تاريخ سريان الإحالة على التقاعد النسبي بسبب عدم القدرة البدنية يبتدئ من 31 غشت 2019.

 

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