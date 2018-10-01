الفيدرالية الديمقراطية للشغل تدعو للمشاركة في المسيرة الوطنية الشعبية ضد الفساد بالدار البيضاء ﻿

دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل للمشاركة في المسيرة الوطنية الشعبية ضد الفساد، المقرر تنظيمها غدا الأحد، بالدار البيضاء.

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دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل للمشاركة في المسيرة الوطنية الشعبية ضد الفساد، المقرر تنظيمها غدا الأحد، بالدار البيضاء.

ودعا بلاغ للمكتب المركزي للفدرالية المناضلات والمناضلين بالمركزية النقابية إلى الانخراط في هذه المحطة النضالية.

يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمساندة أحزاب سياسية، ومركزيات نقابية، وجمعيات حقوقية، تنظم مسيرة وطنية شعبية في الدار البيضاء، يوم الأحد 14 أكتوبر الجاري، ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام نظمت ندوة صحفية في مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، سلطت خلالها الضوء على ملفات الفساد، ونهب المال العام، ودعت المواطنات والمواطنين للمشاركة في المسيرة الوطنية الشعبية، يوم غد الأحد.

وكانت الجمعية، وهيئات سياسية ونقابية وحقوقية، أشارت إلى أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب له علاقة مباشرة وجدلية بغياب الديمقراطية، وأسس دولة الحق والقانون، وأن مواجهة هذه الظواهر يقتضي إرادة سياسية حقيقية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش.