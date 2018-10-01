حقيقة الاكتظاظ والوضعية الكارثية للتلاميذ بجماعة أولاد ازباير بإقليم تازة ﻿

نشــر بداية الشهر الجاري خبر يُــشير إلى وضعية التلاميذ والاكتظاظ الذي عرفه قسم بجماعة أولاد الزباير بإقليم تازة وجاء فيه أن هناك ''وضعية كــارثية..50 تلميذا في قسم واحد و غياب أساتذة المستوى الخامس

شوف تيفي

نشــر بداية الشهر الجاري خبر يُــشير إلى وضعية التلاميذ والاكتظاظ الذي عرفه قسم بجماعة أولاد الزباير بإقليم تازة وجاء فيه أن هناك ''وضعية كــارثية..50 تلميذا في قسم واحد و غياب أساتذة المستوى الخامس بجماعة أولاد زباير إقليم تازة '' وهو ما نفته المديرية الإقليمية بتازة حسب ''بيان حقيقة'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه.

وأوضحت المديرية الإقليمية بتازة أن مجموعة مدارس الركبة لا تعرف خصاصا فعليا في الوقت الحالي على مستوى هيئة التدريس وفي جميع المستويات الدراسية بما فيه مستوى الخامس ابتدائي؛ وأن الأقسام بمختلف المستويات بمجموعة مدارس الركبة المركز-لا يتجاوز معدل التلاميذ فيها بالقسم كحد أقصى 35 تلميذا، وقد سجل هذا المعدل فقط بالمستوى الخامس ابتدائى''

وأضــافت مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة أن '' باقي الوحدتين المدرسيتين التابعتين لمجموعة مدارس الركبة والتي تعرف أقساما مشتركة بمستويين متتاليتين لا يتجاوز معدل التلاميذ بها 28 تلميذا كحد أقصى'' .

وزادت المديرية الٌإقليمية ردا على ما ورد في الخبر المذكور أعلاه بأن '' جميع المستويات في مجموعة مدارس الركبة يوجد في فصولها الدراسية 50 تلميذا و أن الوضع التعليمي بجماعة أولاد زباير بإقليم تازة يعيش حالة كارثية'' لا أساس له من الصحة.