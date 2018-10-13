 بعد إعصار ''أوفيليا''..هل يقترب إعصار ''ليسلي'' من سواحل المغرب ﻿
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بعد إعصار ''أوفيليا''..هل يقترب إعصار ''ليسلي'' من سواحل المغرب

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 17:59 بعد إعصار أوفيليا..هل يقترب إعصار ليسلي من سواحل المغرب | مجتمع
بعد إعصار ''أوفيليا''..هل يقترب إعصار ''ليسلي'' من سواحل المغرب
ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة المدارية ''ليسلي'' اشتدت قوتها، وتحوم فوق وسط المحيط الأطلسي، حيث من المتوقع أن تتحول إلى إعصار خطير.

شوف تيفي

ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة المدارية ''ليسلي'' اشتدت قوتها، وتحوم فوق وسط المحيط الأطلسي، حيث من المتوقع أن تتحول إلى إعصار خطير.

وقال المركز ومقره ''ميامي'' إن العاصفة تقع على بعد نحو 1025 كيلومترا شرقي بيرمودا، برياح بلغت قوتها 95 كيلومترا في الساعة، مضيفة أن العاصفة ستكتسب قوة تدريجية خلال الساعات المقبلة، وهي حاليا فوق المحيط الأطلسي.

من جهة أخرى تتركز العاصفة الاستوائیة ''لیسلي'' من الساعة العاشرة صباحا بتوقیت المغرب على بعد 480 میل (770 كیلومتر) جنوب غرب جزر الأزور، والمسار شبه المؤكد للإعصار Leslie سیكون باتجاه الشمال الشرقي نحو جزیرة مادیرا وسیضربھا في وقت متأخر یوم السبت.

وقد أعلنت حكومة دولة البرتغال حالة الطوارئ في الجزیرة محذرة من الریاح الاستوائیة القویة والأمطار الغزیرة التي ستصل لجزیرة مادیرا، و الریاح القصوى المستدامة على مقربة من 90 میلا في الساعة، مع ھبوب ریاح أعلى، حيث من المتوقع أن یحدث ضعف خلال ال 72 ساعة القادمة، ویمكن أن تنتقل ''لیسلي'' إلى أدنى مستوى متحولة لعاصفة استوائیة بحلول یوم الأحد .

 

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إعصار عاصفة سواحل البرتغال المغرب شوف تيفي ليسلي

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