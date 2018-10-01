وزارة الخارجية: التصريحات التي نسبتها وسيلة إعلام ناطقة بالعربية للوزير بوريطة ''لا أساس لها من الصحة'' ﻿

نفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، التصريحات التي نُسبت إلى الوزير، ناصر بوريطة، وصدرت في إحدى وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية (صحيفة المساء)، معتبرة أن ''لا أساس لها من الصحة، ولا

شوف تيفي:

نفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، التصريحات التي نُسبت إلى الوزير، ناصر بوريطة، وصدرت في إحدى وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية (صحيفة المساء)، معتبرة أن ''لا أساس لها من الصحة، ولا ترتكز على مصادر مهنية''.

وأوضحت الوزارة وفق بلاغ عن (و.م.ع) توصلت شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم السبت، أن ''التصريحات المغلوطة التي نشرتها هذه الصحيفة دون سند يدعمها أو يضفي عليها المصداقية، قد تم استقاؤها على نحو زائف من إحدى جلسات البرلمان التي عُقدت خلف أبواب مغلقة ودون وجود أي صحافي''، مشيرا في ذات السياق، أنه ''من المتعارف عليه أن تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، دائما ما تنجز بصفة رسمية ومعروف مرجعها ويمكن التحقق منها''.

وكشف البلاغ أن ''موقف المملكة المغربية من الموضوع الذي تناولته وسيلة الإعلام المذكورة، هو في الواقع جد واضح في هذا الإطار''، مضيفة أنه يجب التذكير بما يلي: ''رحب المغرب بالدعوة التي أرسلت له من قبل المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء المغربية ، للمشاركة في المائدة المستديرة المقرر عقدها في شهر دجنبر المقبل في جنيف''.

وخلص البلاغ إلى أن ''موقف المغرب يندرج في إطار دعم الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، وطبقا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2018 بمناسبة الذكرى السنوية الـ65 لثورة الملك والشعب''.