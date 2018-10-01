 حجز وإتلاف 1849 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ﻿
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حجز وإتلاف 1849 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 17:43 حجز وإتلاف 1849 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك | مجتمع
حجز وإتلاف 1849 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك
أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن حصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني من طرف المصالح التابعة له همت، خلال الربع الثالث من سنة 2018 ، حوالي 2.882.385

شوف تيفي

أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن حصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني من طرف المصالح التابعة له همت، خلال الربع الثالث من سنة 2018 ، حوالي 2.882.385 أطنان من المواد الغذائية، مبرزا أنه تم حجز وإتلاف ما مجموعه 1849 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

وأوضح بلاغ للمكتب أن مصالح المراقبة التابعة له قامت بـ 15.506 زيارة ميدانية داخل السوق الوطني، 3.707 منها في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، مكنت من مراقبة 380.061 طنا من مختلف المنتجات الغذائية، موضحا أنه تم تقديم 393 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البث .فيها

وأبرز البلاغ أنه تمت مراقبة 1.947.103 أطنان من مختلف المنتجات الغذائية عند الاستيراد، تم على إثرها تسليم 5.909 شهادات قبول وإرجاع 1.010 أطنان من المواد الغذائية غير المطابقة .للشروط القانونية الجاري بها العمل

وعند التصدير، يضيف المكتب، تمت مراقبة 555.220 طنا من المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن .عملية المراقبة أسفرت عن إصدار 14.634 شهادة صحية وصحية نباتية

كما منحت مصالح المكتب 228 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، وقامت بـ 611 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من .استمرارية احترام المعايير الصحية

وقامت مصالح المكتب أيضا، حسب ذات البلاغ، ب 553 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، إضافة إلى تعليق الاعتماد الصحي ل 12 مؤسسة وسحبه من 17 .مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل

وتندرج هذه الإجراءات في إطار البرنامج الوقائي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات .الغذائية، وفقا لمقتضيات القانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

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شوف تيفي المغرب حجز وإتلاف 1849 طنا المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك البرنامج الوقائي المكتب الوطني للسلامة الصحية السلامة الصحية للمنتجات

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