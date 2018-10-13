مثير .. صور توثق لمظاهر الجوع واللهــطة عند البرلمانيين و الفيسبوكيون يتداولونها بسخرية ﻿

انتشرت صور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توثق لبرلمانيين وهم يتهافتون على الحلوى وذلك بعد الخطاب الملكي أمس الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية

شوف تيفي

انتشرت صور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توثق لبرلمانيين وهم يتهافتون على الحلوى وذلك بعد الخطاب الملكي أمس الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.

وعبر نشطاء عن سخريتهم من لهطة البرلمانيين على جمع الحلويات وحملها في أكياس لسياراتهم، في مشهد أصبح يتكرر كل سنة ، كحدث يوثق لمجاعة نواب الأمة ، بعد خطاب ملكي حمل الأحزاب المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع المغاربة وطالبهم بتغيير أسلوبهم السياسي وإعادة الثقة في العمل الحزبي ، كما حمل الخطاب رسائل للسياسيين وحثهم على روح المسؤولية ونكران الذات خدمة لجمع شمل المغاربة نحو المستقبل مشيرا أنه لا فرق بين أغلبية ومعارضة ...

وعلق فيسبوكيين بالقول : ''هاذشي حشومة وعيب وعار النواب اللي كنتسناوهم يدافعوا علينا ويقلبوا لينا على مشاريع تنموية اللي ممكن تحسن المعيشة ديالنا كيضاربو على الحلوى فالبرلمان أشنو كتسناو من هاذ الناس الله يعفوا علينا منهم ...''

وزاد آخر: ''كل سنة يتكرر هذا المشهد داخل البرلمان وكأن هاذ البرلمانيين يعيشون الجوع في منازلهم علما أنهم أغنى أغنياء المغرب مما يؤكد أن هاذ الناس كيفكرو غي فكروشهم ...'' وعلق آخر بالقول '' الفقيه اللي طلبنا بركتو دخل للجامع ببلغتو حشومة هاذشي يوقع فالوقت اللي يالاه الملك خطب على الانتهازيين والوصوليين اش غنتسناو من واحد طامع فالحلوى مساوية تا مئة درهم صحيحة ... '' .