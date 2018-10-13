احتجاجات وأحداث غير مسبوقة لتلاميذ مؤسسة تعليمية ضواحي أكادير تستنفر السلطات الأمنية''صور'' ﻿

شهدت الثانوية الإعدادية ''جمال الدين الأفغاني'' بمنطقة تدارت أنزا ضواحي مدينة أكادير احتجاجات عارمة وأحداث شغب غير مسبوقة تزعمها تلاميذ المؤسسة الذين قاطعوا الدراسة وخرجوا للتضامن مع حارس الأمن

شوف تيفي:أحمد الهلالي

شهدت الثانوية الإعدادية ''جمال الدين الأفغاني'' بمنطقة تدارت أنزا ضواحي مدينة أكادير احتجاجات عارمة وأحداث شغب غير مسبوقة تزعمها تلاميذ المؤسسة الذين قاطعوا الدراسة وخرجوا للتضامن مع حارس الأمن الخاص الذي تم التخلي عن خدماته في مشهد لم يسبق للمنطقة أن عرفت مثله.

ورفع التلاميذ الغاضبون شعارات منددة لهذا الطرد الذي وصفوه بالتعسفي وطالبوا بضرورة إرجاع الحارس الذي عرف بخصاله الحميدة وتفانيه في العمل داخل المؤسسة.

كما استغل التلاميذ المحتجون هذا الإضراب لدق ناقوس الخطر لما تعرفه المؤسسة التعليمية من أوضاع مزرية وتفشي مظاهر الفساد والسلوكات المنافية للأخلاق العامة بمحيطها حيث تتعرض مجموعة من التلميذات لمضايقات وتحرشات جنسية من طرف ثلة من الغرباء الذين يتربصون بالقرب من باب المؤسسة ويعملن على معاكسة التلميذات على حد تعبير عدد من التلاميذ.

وفي هذا الصدد طلبت مجموعة من التلميذات من السلطات الأمنية والجهات الوصية بضرورة توفير الأمن بمحيط المؤسسة حماية لأرواحهن وتجنيبهن المضايقات والتحرشات التي يتعرضن لها من طرف عدد من الجانحين والغرباء الذين يجدون ضالتهم بالقرب من الإعدادية في غياب الأمن.

ومن جانب آخر، نبه المحتجون للوضعية الكارثية التي أصبحت عليها مجموعة من المرافق الأساسية بالمؤسسة، ومن بينها المرافق الصحية التي أكدوا على أنها أصبحت في وضعية جد مزرية، وتنبعث منها روائح جد كريهة تشكل خطرا كبيرا على صحة التلاميذ وفق تعبيرهم، مطالبين من إدارة المؤسسة التعجيل بإصلاحها وتحسين ظروف دراستهم.

هذا واستنفرت هذه الاحتجاجات مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية وعناصر التدخل السريع التي نزلت بكل تلاوينها بالمنطقة، وتدخلت من أجل استتباب الأمن وتهدئة الأوضاع التي كادت تتحول إلى أحداث لا تحمد عقباها، وأسفرت هذه العملية عن توقيف 3 تلاميذ للتحقيق معهم حول الموضوع.