رئيس فرقة الدراجين بمنطقة أنفا يلقي القبض على ثلاثة لصوص بمفرده بالدارالبيضاء ﻿

تمكن رئيس فرقة الدراجين بمنطقة أنفا الدارالبيضاء في الساعات الأولى من صباح يومه السبت في حدود الساعة الثالثة صباحا بشارع إدريس الحريزي من القبض على لصين وشخص يحمل سلاحا أبيض من الحجم الكبير.

شوف تيفي

تمكن رئيس فرقة الدراجين بمنطقة أنفا الدارالبيضاء في الساعات الأولى من صباح يومه السبت في حدود الساعة الثالثة صباحا بشارع إدريس الحريزي من القبض على لصين وشخص يحمل سلاحا أبيض من الحجم الكبير.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن رئيس فرقة الدراجين تمكن من إيقاف نشاط لصين كانا يزاولان مهنتهما غير القانونية على متن دراجة نارية، حيث سلبا من أحد المواطنين هاتفه النقال وحاولا الفرار إلا أن رئيس الفرقة تمكن من القبض عليهما بمفرده في موقف بطولي.

وأَضافت مصادرنا، أن رئيس الفرقة تمكن من القبض على شخص في نفس المكان اشتبه في أمره حيث تم العثور وبحوزته على سلاح أبيض من الحجم الكبير، لتتقرر إحالة الموقوفين الثلاثة على مصلحة المداومة لتعميق التحقيق معهم.