حادث خطير بالطريق السيار الرابط بين مراكش وسطات يسفر عن مقتل أربعة أشخاص ﻿

شهد الطريق السيار الرابط بين مدينتي مراكش وسطات يومه السبت حادثة سير مميتة راح ضحيتها أربعة أشخاص.

شوف تيفي

شهد الطريق السيار الرابط بين مدينتي مراكش وسطات يومه السبت حادثة سير مميتة راح ضحيتها أربعة أشخاص.

وفي تفاصيل الحادثة الخطيرة، علمت شوف تيفي من مصادر عليمة أن سائق سيارة خفيفة فقد السيطرة على مقود عربته رباعية الدفع لتنحرف وتصطدم بسيارة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وأَضافت مصادرنا، أن الحادث الأليم خلف مصرع أربعة أشخاص كانوا على متن السيارتين.

وأمام هذا الأمر، حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان حيث تم تحرير محضر في النازلة، فيما تم نقل جثث الهالكين إلى مستودع الأموات التابع لمستشفى الحسن الثاني بسطات.