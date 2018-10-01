جد صادم..أقامت علاقة غير شرعية وقتلت رضيعها بالعيون ﻿

تمكنت المصالح الأمنية ليلة الجمعة السبت، من إيقاف شابة بمدينة العيون، عقب تورطها في رمي مولودها الناجم عن علاقة غير شرعية بضفاف وادي الساقية الحمراء.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية ليلة الجمعة السبت، من إيقاف شابة بمدينة العيون، عقب تورطها في رمي مولودها الناجم عن علاقة غير شرعية بضفاف وادي الساقية الحمراء.

وأوضح مصدر مطلع في كشفه عن التفاصيل بأنه وعلى إثر العثور على جثة مولود ''خديج'' يوم الثاني من الشهر الجاري بضفاف وادي الساقية الحمراء بالعيون، قامت مختلف المصالح الأمنية المختصة بولاية أمن العيون بتكثيف تحرياتها وأبحاثها، لتتمكن الدائرة الثانية للشرطة من التوصل إلى هوية والدة المولود وإيقافها ليلة أمس على مستوى شارع النقيب ميلود الخلوفي، حيث بينت الأبحاث أنها تخلصت من المولود لأنه جاء نتيجة علاقة جنسية غير شرعية.

بناء عليه، يضيف المصدر، تم إخضاع الموقوفة لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.