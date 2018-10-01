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إلقاء القبض على قاتل ابن الجيران بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 16:01 إلقاء القبض على قاتل ابن الجيران بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
إلقاء القبض على قاتل ابن الجيران بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء
تمكنت عناصر من فرقة الدراجين من إلقاء القبض على قاتل ابن الجيران بمنطقة سيدي مومن.

شوف تيفي:

تمكنت عناصر من فرقة الدراجين من إلقاء القبض على قاتل ابن الجيران بمنطقة سيدي مومن.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن العناصر الأمنية تمكنت في الساعات الأولى من صباح يومه السبت، أثناء قيامهم بدورية لتأمين منطقة جريمة القتل التي وقعت بين أبناء الجيران، من إلقاء القبض على القاتل (م.ق) البالغ من العمر 18 سنة.

وأوضح ذات المصدر أن القاتل اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، واصطحب رجال الأمن إلى المكان الذي كان يخفي فيه أداة الجريمة (سلاح أبيض) مضيفا، أنه تمت إحالة (م.ق) الى المنطقة الأمنية بالبرنوصي زناتة.

جدير بالذكر أن شابا لقي مصرعه مساء أمس الجمعة إثر تلقيه طعنة على مستوى القلب، أردته قتيلا بالمستشفى، من طرف ابن الجيران الذي تم إلقاء القبض عليه اليوم.

 

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شوف تيفي المغرب إلقاء القبض قاتل ابن الجيران منطقة سيدي مومن الدار البيضاء

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