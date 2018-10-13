 اصطدام قوي بين 3 سيارات بالطريق السيار بين سطات ومراكش يخلف مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح بليغة ''صور'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

كاريكاتير شوف تيفي : الدخول السياسي‎ | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : الدخول السياسي‎

وزارة التربية الوطنية تفتح باب تلقي طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد بسبب العجز البدني | بوليتيك

وزارة التربية الوطنية تفتح باب تلقي طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد بسبب العجز

حادث خطير بالطريق السيار الرابط بين مراكش وسطات يسفر عن مقتل أربعة أشخاص | حوادث و حقوق

حادث خطير بالطريق السيار الرابط بين مراكش وسطات يسفر عن مقتل أربعة أشخاص

جد صادم..أقامت علاقة غير شرعية وقتلت رضيعها بالعيون | حوادث و حقوق

جد صادم..أقامت علاقة غير شرعية وقتلت رضيعها بالعيون

تكريم الحكواتي وهرم فن الحلقة المسيّح بالمهرجان الدولي للحكاية والفنون الشعبية بزاكورة | ثقافة و فنون

تكريم الحكواتي وهرم فن الحلقة ''المسيّح'' بالمهرجان الدولي للحكاية والفنون الشعبية بزاكورة

إلقاء القبض على قاتل ابن الجيران بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

إلقاء القبض على قاتل ابن الجيران بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء

اصطدام قوي بين 3 سيارات بالطريق السيار بين سطات ومراكش يخلف مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح بليغة صور | حوادث و حقوق

اصطدام قوي بين 3 سيارات بالطريق السيار بين سطات ومراكش يخلف مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح بليغة

قريبا بناء أطول برج في القارة السمراء بالمغرب | بوليتيك

قريبا بناء أطول برج في القارة السمراء بالمغرب

عائلة تتهم زوج ابنتهم بقتلها خنقا بمساعدة والدته وأخته | حوادث و حقوق

عائلة تتهم زوج ابنتهم بقتلها خنقا بمساعدة والدته وأخته

بسيمة والمكفوف

اصطدام قوي بين 3 سيارات بالطريق السيار بين سطات ومراكش يخلف مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح بليغة ''صور''

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 15:40 اصطدام قوي بين 3 سيارات بالطريق السيار بين سطات ومراكش يخلف مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح بليغة صور | حوادث و حقوق
اصطدام قوي بين 3 سيارات بالطريق السيار بين سطات ومراكش يخلف مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح بليغة ''صور''
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون صباح يومه السبت 13 أكتوبر 2018، في حادثة سير خطيرة وقعت في الطريق السيار الرابط بين مدينة سطات ومراكش،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون صباح يومه السبت 13 أكتوبر 2018، في حادثة سير خطيرة وقعت في الطريق السيار الرابط بين مدينة سطات ومراكش، وبالضبط عن النقطة الكيلومترية 69 الواقعة على مستوى النفوذ الترابي لدوار ''الشرفاء'' بجماعة ''المزامزة'' بإقليم سطات، إثر اصطدام قوي بين ثلاث سيارات خفيفة.

وحسب مصادر خاصة، فالحادث راجع إلى السرعة المفرطة التي كان يقود بها سائق سيارة خفيفة قادمة من مدينة مراكش في اتجاه الدار البيضاء، ما حذا به إلى فقدان سيطرته على مقود القيادة ليخرج عن مساره، ويقتحم الحاجز الفاصل بين الإتجاهين، ويصطدم بسيارتين أخريتين كانتا قادمتين في الاتجاه المعاكس، ما خلف مصرع أربعة أشخاص في الحين وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة، وإلحاق خسائر مادية جد جسيمة بالسيارات الثلاث التي تضررت بشكل كبير.

هذا واستنفر الحادث مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان وتم نقل جثث الضحايا نحو مستودع الأموات والمصابين في اتجاه مستعجلات الحسن الثاني لإسعافهم، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث، من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سطات الطريق السيار حادثة سير خطيرة مصرع 4 أشخاص إصابة 4 جروح خطيرة اصطدام بين 3 سيارات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حادث خطير بالطريق السيار الرابط بين مراكش وسطات يسفر عن مقتل أربعة أشخاص | حوادث و حقوق

حادث خطير بالطريق السيار الرابط بين مراكش وسطات يسفر عن مقتل أربعة أشخاص

جد صادم..أقامت علاقة غير شرعية وقتلت رضيعها بالعيون | حوادث و حقوق

جد صادم..أقامت علاقة غير شرعية وقتلت رضيعها بالعيون

إلقاء القبض على قاتل ابن الجيران بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

إلقاء القبض على قاتل ابن الجيران بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء

عائلة تتهم زوج ابنتهم بقتلها خنقا بمساعدة والدته وأخته | حوادث و حقوق

عائلة تتهم زوج ابنتهم بقتلها خنقا بمساعدة والدته وأخته

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كاريكاتير شوف تيفي : الدخول السياسي‎زوجة رشيد الوالي في تصريح قوي و غير متوقع عن زوجها..راجلي فيه السكر وأنا شارفة و كنبغيه و حنان الابراهيمي صاحبتي أنا ماشي صاحبت رشيد | خارج البلاطو
منذ 41 ثانية

كاريكاتير شوف تيفي : الدخول السياسي‎زوجة رشيد الوالي في تصريح قوي و غير متوقع عن زوجها..راجلي فيه السكر وأنا شارفة و كنبغيه و حنان الابراهيمي صاحبتي أنا ماشي صاحبت رشيد

هدم منزل بالقوة بعد أكثر من 80 عام بمنطقة عين الذئاب بالدارالبيضاء و العائلة تناشد المسؤولين | خارج البلاطو

هدم منزل بالقوة بعد أكثر من 80 عام بمنطقة عين الذئاب بالدارالبيضاء و العائلة تناشد المسؤولين

حنان الابراهيمي تكشف عن اسم ابنتها الثانية و تعود بقوة إلى الشاشة الكبيرة | خارج البلاطو

حنان الابراهيمي تكشف عن اسم ابنتها الثانية و تعود بقوة إلى الشاشة الكبيرة

القصة الكاملة للزوجة الحاملة اللي قتلها راجلها بتركيا على لسان العائلة المكلومة | بــووز

القصة الكاملة للزوجة الحاملة اللي قتلها راجلها بتركيا على لسان العائلة المكلومة

﻿

آخر المستجدات

كاريكاتير شوف تيفي : الدخول السياسي‎ | كاريكاتير شوف تيفي
منذ 12 دقيقة

كاريكاتير شوف تيفي : الدخول السياسي‎

وزارة التربية الوطنية تفتح باب تلقي طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد بسبب العجز البدني | بوليتيك

وزارة التربية الوطنية تفتح باب تلقي طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد بسبب العجز

حادث خطير بالطريق السيار الرابط بين مراكش وسطات يسفر عن مقتل أربعة أشخاص | حوادث و حقوق

حادث خطير بالطريق السيار الرابط بين مراكش وسطات يسفر عن مقتل أربعة أشخاص

جد صادم..أقامت علاقة غير شرعية وقتلت رضيعها بالعيون | حوادث و حقوق

جد صادم..أقامت علاقة غير شرعية وقتلت رضيعها بالعيون

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.