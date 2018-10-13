اصطدام قوي بين 3 سيارات بالطريق السيار بين سطات ومراكش يخلف مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح بليغة ''صور'' ﻿

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون صباح يومه السبت 13 أكتوبر 2018، في حادثة سير خطيرة وقعت في الطريق السيار الرابط بين مدينة سطات ومراكش،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون صباح يومه السبت 13 أكتوبر 2018، في حادثة سير خطيرة وقعت في الطريق السيار الرابط بين مدينة سطات ومراكش، وبالضبط عن النقطة الكيلومترية 69 الواقعة على مستوى النفوذ الترابي لدوار ''الشرفاء'' بجماعة ''المزامزة'' بإقليم سطات، إثر اصطدام قوي بين ثلاث سيارات خفيفة.

وحسب مصادر خاصة، فالحادث راجع إلى السرعة المفرطة التي كان يقود بها سائق سيارة خفيفة قادمة من مدينة مراكش في اتجاه الدار البيضاء، ما حذا به إلى فقدان سيطرته على مقود القيادة ليخرج عن مساره، ويقتحم الحاجز الفاصل بين الإتجاهين، ويصطدم بسيارتين أخريتين كانتا قادمتين في الاتجاه المعاكس، ما خلف مصرع أربعة أشخاص في الحين وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة، وإلحاق خسائر مادية جد جسيمة بالسيارات الثلاث التي تضررت بشكل كبير.

هذا واستنفر الحادث مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان وتم نقل جثث الضحايا نحو مستودع الأموات والمصابين في اتجاه مستعجلات الحسن الثاني لإسعافهم، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث، من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.