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قريبا بناء أطول برج في القارة السمراء بالمغرب

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 15:07 قريبا بناء أطول برج في القارة السمراء بالمغرب | بوليتيك
قريبا بناء أطول برج في القارة السمراء بالمغرب
من المرتقب أن تنطلق أشغال بناء أكبر برج في المغرب وإفريقيا، بداية شهر نونبر المقبل على مدى ثلاث سنوات ونصف، وفق ما كشفه البنك المغربي للتجارة الخارجية أول أمس الخميس.

شوف تيفي

 من المرتقب أن تنطلق أشغال بناء أكبر برج في المغرب وإفريقيا، بداية شهر نونبر المقبل على مدى ثلاث سنوات ونصف، وفق ما كشفه البنك المغربي للتجارة الخارجية أول أمس الخميس.

 وحسب ما كشف عنه بنك الملياردير،عثمان بن جلون، في بلاغ له، أن الشركة الفائزة بتصميم وتشييد أطول برج في القارة السمراء، عهدت إلى "كونسورسيوم مغربي بلجيكي"، حيث سيبلغ طوله 256 مترا، على ضفاف نهر أبي رقراق.

وسيتم بناء البرج بشراكة و تعاون مع الشركة المغربية "TGCC" وعملاق التشييدات البلجيكي "BIZEX GROUP"، وهي الشركة التي أشرفت على بناء برج خليفة الشهير في دبي الإماراتية، كما ساهمت في بناء مسجد الشيخ زايد في العاصمة أبوظبي.

 ووفق بلاغ البنك المغربي للتجارة الخارجية، فإن الشركة الصينية التي كانت أول من دخل على خط المشروع، سترافق عملية التشييد، سيما وأن أنباء سابقة كانت تحدثت عن انسحاب الطرف الصيني من المشروع، بعد دخول المجموعة البلجيكية.

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