 عائلة تتهم زوج ابنتهم بقتلها خنقا بمساعدة والدته وأخته ﻿
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عائلة تتهم زوج ابنتهم بقتلها خنقا بمساعدة والدته وأخته | حوادث و حقوق

عائلة تتهم زوج ابنتهم بقتلها خنقا بمساعدة والدته وأخته

بسيمة والمكفوف

عائلة تتهم زوج ابنتهم بقتلها خنقا بمساعدة والدته وأخته

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 14:00 عائلة تتهم زوج ابنتهم بقتلها خنقا بمساعدة والدته وأخته | حوادث و حقوق
عائلة تتهم زوج ابنتهم بقتلها خنقا بمساعدة والدته وأخته
اهتزت ساكنة جماعة أولاد زيدان بمديونة ضواحي الدارالبيضاء يوم أمس الجمعة على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها زوجة تبلغ من العمر 18 سنة .

شوف تيفي

 اهتزت ساكنة جماعة أولاد زيدان بمديونة ضواحي الدارالبيضاء يوم أمس الجمعة على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها زوجة تبلغ من العمر 18 سنة .

 وفي تفاصيل الجريمة، كشفت عائلة الهالكة لشوف تيفي،أن ابنتهم التي أصبحت أُما لطفل يبلغ من العمر 6 أشهر، قُتلت على يد زوجها بمساعدة والدته وأخته حسب أقوالهم.

 وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه بهم أقدموا على خنق الزوجة لتفارق الحياة في الحين، لأسباب ما تزال مجهولة.

 وأفادت عائلة الضحية، أن الزوج دائما كان ينهال على ابنتهم بالضرب المبرح لأسباب غير معروفة.

هذا وتطالب العائلة المكلومة من المصالح الأمنية والقضاء بتمتيع الزوج "القاتل" بأقصى العقوبات.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي حوادث وحقوق مديونة قتل زوج زوجة

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