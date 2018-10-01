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قطر تعتبر مبادرة الحكم الذاتي كأساس لأي حل لنزاع الصحراء المغربية

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 13:17 قطر تعتبر مبادرة الحكم الذاتي كأساس لأي حل لنزاع الصحراء المغربية | بوليتيك
قطر تعتبر مبادرة الحكم الذاتي كأساس لأي حل لنزاع الصحراء المغربية
دعت قطر، أول أمس الخميس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة، إلى إيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية في إطار الحوار والتفاوض، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية.

شوف تيفي

  دعت قطر، أول أمس الخميس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة، إلى إيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية في إطار الحوار والتفاوض، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية.

وأفادت قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم السبت، أن دولة قطر رحبت أمام اللجنة الأممية، التي تتواصل أشغالها بنيويورك "بالجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي توافقي في إطار العملية السياسية التي انطلقت سنة 2007، تحت رعاية الأمين العام ومبعوثه الشخصي، بغية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2414، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية".

وفي هذا الصدد أكد ممثل دولة قطر بالأمم المتحدة، على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تعتبر كأساس لأي حل لهذا النزاع الإقليمي، مذكرا ببيان قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمملكة المغربية، ومشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة مساندة الجمعية العامة للجهود الرامية لإتمام العملية السياسية بنجاح، والسعي للحفاظ على الصيغة التوافقية للقرار، الذي سيتم النظر فيه من قبل اللجنة الرابعة بهذا الخصوص.

وفي ختام مداخلته أما اللجنة الأممية، شدد المتدخل على أن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده "ستكون له انعكاسات إيجابية على تعزيز التعاون بين دول المنطقة وتحقيق الاستقرار والأمن فيها بشكل عام".



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