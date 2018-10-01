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الرصاص يلعلع في سماء مدينة سطات وهذا هو السبب

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 12:19 الرصاص يلعلع في سماء مدينة سطات وهذا هو السبب | حوادث و حقوق
الرصاص يلعلع في سماء مدينة سطات وهذا هو السبب
قرر ضابط شرطة تابع للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات من استعمال سلاحه الوظيفي ليلة الجمعة-السبت من أجل توقيف شخصين كانا يتبادلان العنف بواسطة أسلحة بيضاء وهما تحت تأثير حالة السكر

شوف تيفي

 قرر ضابط شرطة تابع للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات من استعمال سلاحه الوظيفي ليلة الجمعة-السبت من أجل توقيف شخصين كانا يتبادلان العنف بواسطة أسلحة بيضاء وهما تحت تأثير حالة السكر والأقراص المخدرة.

وحسب بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني فإن ضابط شرطة اضطر لاستعمال سلاحه نظرا لمحاولة أحد الموقوفين الهجوم على المصالح الأمنية بواسطة ساطور من الحجم الكبير.

وأضاف البلاغ، أن فرقة الشرطة القضائية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه بهما، وهما من ذوي السوابق القضائية، بعدما كانا يتبادلان العنف بأحد الأحياء السكنية، حيث أبدى أحدهما مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن، مما اضطر ضابطا للشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء.

الرصاصة الثانية التي أطلقها ضابط الشرطة،أصابت المشتبه به على مستوى أطرافه السفلى، ليتم نقله إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات الضرورية.

هذا وتمت إحالة المشتبه به الثاني على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما حتفظ بالشخص المصاب رهن الحراسة الطبية.

 

 

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