شركة مغربية للملابس الداخلية النسائية تشجع النساء على الكشف المبكر لعلاج سرطان الثدي وهذا ما ستمنحهم في المقابل ﻿

مع حلول شهر أكتوبر، تحُث شركة « نانسي للملابس الداخلية النسائية » السيدات المغربيات على ضرورة الكشف المُبكر لعلاج سرطان الثدي.

شوف تيفي

مع حلول شهر أكتوبر، تحُث شركة « نانسي للملابس الداخلية النسائية » السيدات المغربيات على ضرورة الكشف المُبكر لعلاج سرطان الثدي.

وحسب بلاغ من الشركة توصلت شوف تيفي بنسخة منه اليوم السبت، فإن شهر أكتوبر يعد موعدا لحث السيادات على ضرورة الكشف المبكر وذلك من خلال إعلانات إشهارية ، وإشعارات من الجهات المعنية وغيرها.

وأضاف البلاغ، أنه من الضروري على المرأة القيام بالكشف المبكر لعلاج سرطان الثدي تحت شعار « الوقاية خير من العلاج ».

وأمام هذا الأمر ولتشجيع النساء بالقيام بالكشف المبكر، ستمنح شركة « نانسي للملابس الداخلية النسائية » حمالات صدر مجانا لكل من قام بهذا الفحص.

من جهة أخرى وبفضل مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان تستفيد أزيد من مليون سيدة من الفحص المبكر مجانا.