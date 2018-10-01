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بعد 10 سنوات من الاشتغال ...طرد الصحافي نور الدين لشهب مؤسس الموقع ''المعلوم'' بطريقة قاسية والأسباب صادمة

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 11:35 بعد 10 سنوات من الاشتغال ...طرد الصحافي نور الدين لشهب مؤسس الموقع المعلوم بطريقة قاسية والأسباب صادمة | حوادث و حقوق
بعد 10 سنوات من الاشتغال ...طرد الصحافي نور الدين لشهب مؤسس الموقع ''المعلوم'' بطريقة قاسية والأسباب صادمة
تعرض الصحافي نور الدين لشهب، أحد أعمدة ومؤسسي ''الموقع المعلوم''، للطرد بشكل مفاجئ وقاسٍ، من طرف إدارة الموقع.

شوف تيفي: جمال الديابي

تعرض الصحافي نور الدين لشهب، أحد أعمدة ومؤسسي "الموقع المعلوم"، للطرد بشكل مفاجئ وقاسٍ، من طرف إدارة الموقع.

وكشف الصحافي لشهب في اتصال هاتفي مع قناة "شوف تيفي" يومه السبت، عن حقيقة تعرضه للطرد من طرف المؤسسة الإعلامية التي كان من المؤسسين لها، وأحد أعمدتها لعشر سنوات قائلا :"تفاجأت بإقدام الإدارة على حجز هاتفي الشخصي المتصل بحسابي الفيسبوكي وبريدي الإلكتروني و احتمال حجز السيارة التي لا زالت بحوزتي و سددت ثمنها من مالي الخاص بشهادة الشهود، بمبرر أنها تعود لملكية المؤسسة".

كما أوضح لشهب في ذات الاتصال، أن "هذه الخطوة المفاجئة التي أقدمت عليها إدارة الموقع تعود إلى كون الخط التحريري الذي أصبحت عليه، لا أتفق معه، وأن الموقع أصبحت له ارتباطات تخدم أجندات دولية وخارجية وغير وطنية، وهذا الأمر لا يمكن أن أقبله إطلاقا، خصوصا أني استضفت وحاورت العديد من الشخصيات التي تنتمي لأطياف وتوجهات سياسية بمختلف تلاوينها وتوجهاتها المعارضة أو المهادنة.. ولكن كل هذا داخل بلدي، ولا يمكن أن أقبل بخدمة أجندة لها ارتباطات خارجية".

وأكد الصحافي في ختام الاتصال الهاتفي قائلا : "أطالب بحقوقي المهنية وتعويضاتي القانونية عن 10 سنوات التي قضيتها كصحافي داخل المؤسسة "الإعلامية"، وأن أسترجع هاتفي وبريدي الإلكتروني الذي أتواصل به مع العديد من الأشخاص والذي به أغراضي الخاصة و احتمال حجز السيارة التي لا زالت بحوزتي و سددت ثمنها الذي لا يساوي شيئا مقارنة بالأموال التي تملكها الجريدة، ثم لماذا اقتحموا حسابي الإلكتروني إن لم يكن لهم أهداف لمحو آثار مايقترفونه من أسرار صادمة سأكشف تفاصيلها قريبا ".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب طرد الصحافي نور الدين لشهب أعمدة مؤسسي جريدة هسبريس اتفاق الأجندات

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