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وزارة أمزازي تعتمد منحا رسمية للدراسة بفرنسا

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 10:59 وزارة أمزازي تعتمد منحا رسمية للدراسة بفرنسا | بوليتيك
وزارة أمزازي تعتمد منحا رسمية للدراسة بفرنسا
وقع وزير التربية الوطنية ''سعيد أمزازي'' وسفير فرنسا بالمغرب، صباح أمس الجمعة، على اتفاقية شراكة تهدف لتحديد شروط وتنظيم وتنفيذ برنامج التميز الفرنسي-المغربي للمنح الخاصة بالمدارس الفرنسية الكبرى.

شوف تيفي:

وقع وزير التربية الوطنية "سعيد أمزازي" وسفير فرنسا بالمغرب، صباح أمس الجمعة، على اتفاقية شراكة تهدف لتحديد شروط وتنظيم وتنفيذ برنامج التميز الفرنسي-المغربي للمنح الخاصة بالمدارس الفرنسية الكبرى.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن "هذه الاتفاقية ستوفر لكل طالب مستفيد من البرنامج منحة تميز قدرها 5000 درهم لمدة 10 أشهر خلال السنة الدراسية، إضافة إلى مساهمة سنوية في مصاريف الدراسة قدرها 6000 درهم".

وأوضح البيان أنه "سيتم توفير هذه المنحة خلال 3 سنوات من الدراسة بإحدى المدارس بفرنسا، كما ستخصص مصلحة التعاون والعمل الثقافي بسفارة فرنسا في المغرب لكل طالب مستفيد من هذا البرنامج، منحة تأمين اجتماعي تغطي مدة دراسته بفرنسا".

وتعطي هذه المنحة للمستفيدين إمكانية الحصول على "صفة ممنوح الحكومة الفرنسية، مما سيسمح لهم بالاستفادة من الإعفاء من أداء الرسوم الدراسية بالمؤسسات العامة العلمية والثقافية والمهنية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورسوم الضمان الاجتماعي".

وكشف ذات البيان أن "هذه المنح موجهة للطلبة المغاربة الذين أكملوا دراستهم حصريا في الأقسام التحضيرية للمدارس العليا بالمغرب أو بفرنسا" مضيفا أن "المنحة مقتصرة على الطلبة الذين تم قبولهم بإحدى المدارس الفرنسية الكبرى من خلال تخصصات محصورة".

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شوف تيفي المغرب وزارة سعيد أمزازي منح رسمية الدراسة فرنسا

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