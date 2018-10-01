تفكيك شبكة متخصصة في ترويج المؤثرات العقلية بأكادير وتوقيف عناصرها بينهم قاصر ﻿

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة ''تكيوين'' التابعة للنفوذ الترابي لمدينة أكادير زوال أمس الجمعة 12 أكتوبر 2108، ثلاثة أشخاص بينهم قاصر، يشكلون عصابة إجرامية متخصصة في ترويج المؤثرات العقلية وحبوب

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة "تكيوين" التابعة للنفوذ الترابي لمدينة أكادير زوال أمس الجمعة 12 أكتوبر 2108، ثلاثة أشخاص بينهم قاصر، يشكلون عصابة إجرامية متخصصة في ترويج المؤثرات العقلية وحبوب الهلوسة.

وأكد مصدر مطلع لقناة "شوف تيفي"، أن عملية توقيف أفراد هذه الشبكة الإجرامية جاءت بعد عملية ترصد ومتابعة من طرف فرقتي الأبحاث والدراجين بإشراف فعلي من رئيس الشرطة القضائية، حيث تم ضبط الأفراد الثلاث بحي "بئر إنزران" متلبسين بترويج موادهم ليجري توقيفهم.

وأضاف ذات المصدر، أن عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية مكنت من حجز 40 قرصا مهلوسا من نوع "ريڤوتريل" و"اكستازي"، ومبالغ مالية متحصلة من عملية الترويج، فضلا عن هواتف نقالة ودراجة نارية يستعملها المشتبه بهم في تنقلاتهم أثناء ترويج هذه الممنوعات.

وتم إخضاع المشتبه بهما البالغين لتدبير الحراسة النظرية، فيما جرى الاحتفاظ بالقاصر تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.