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متابعة قائد في حالة سراح بتهمة الخيانة الزوجية بأزيلال

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 01:52 متابعة قائد في حالة سراح بتهمة الخيانة الزوجية بأزيلال | مجتمع
متابعة قائد في حالة سراح بتهمة الخيانة الزوجية بأزيلال
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة أزيلال متابعة رجل سلطة برتبة قائد، في حالة سراح، بعد أن تم ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية مع امرأة متزوجة.

شوف تيفي:

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة أزيلال متابعة رجل سلطة برتبة قائد، في حالة سراح، بعد أن تم ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية مع امرأة متزوجة.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن أحد الأزواج ضبط زوجته رفقة طفلته مع قائد بأحد شوارع أزيلال، فتوجه إليهما ودخل مع القائد في نزاع تطور إلى تشابك بالأيادي ، فتم نقل الجميع إلى مخفر الشرطة والاستماع إليهم في محاضر رسمية.

وكشف ذات المصدر، أن القائد أنكر في بداية الأمر التهم الموجهة إليه، وادعى أن الأم وطفلتها تشتغل لديه كخادمة. إلا أن النيابة العامة طالبت بتعميق البحث وكلفت المركز القضائي للدرك بالقضية، ليعترف لهم القائد بأنه فعلا على علاقة مع الزوجة منذ مدة ، فتم وضعه رفقتها تحت تدابير الحراسة النظرية.

وأوضح المصدر أنه بعد إحالة القائد والمرأة على أنظار وكيل الملك بأزيلال، قرر إطلاق سراح القائد الذي تنازلت له زوجته عن حقها في متابعته، فيما تم إيداع الزوجة العشيقة داخل السجن المحلي بعدما رفض زوجها التنازل لها.

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شوف تيفي المغرب متابعة قائد حالة سراح تهمة الخيانة الزوجية أزيلال

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