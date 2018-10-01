 خبير قانوني بلجيكي: المغرب هو المخاطب ''الوحيد والشرعي'' للاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقات التي تغطي ترابه الوطني بما في ذلك الصحراء المغربية ﻿
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خبير قانوني بلجيكي: المغرب هو المخاطب ''الوحيد والشرعي'' للاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقات التي تغطي ترابه الوطني بما في ذلك الصحراء المغربية

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 01:38 خبير قانوني بلجيكي: المغرب هو المخاطب الوحيد والشرعي للاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقات التي تغطي ترابه الوطني بما في ذلك الصحراء المغربية | بوليتيك
خبير قانوني بلجيكي: المغرب هو المخاطب ''الوحيد والشرعي'' للاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقات التي تغطي ترابه الوطني بما في ذلك الصحراء المغربية
أكد ستيفان رودريغز ''خبير قانوني بلجيكي'' أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن جهاز العدالة في الاتحاد الأوروبي اعترف بالمملكة المغربية كمخاطب ''وحيد وشرعي'' للاتحاد، مخول بإبرام

شوف تيفي:

أكد ستيفان رودريغز ''خبير قانوني بلجيكي'' أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن جهاز العدالة في الاتحاد الأوروبي اعترف بالمملكة المغربية كمخاطب ''وحيد وشرعي'' للاتحاد، مخول بإبرام اتفاقات تغطي كامل ترابه الوطني ومن ضمنه الصحراء المغربية، في إشارة إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي المتعلق بالاتفاق الفلاحي بين المغرب وهذا التكتل القاري.

وركز ستيفان رودريغز، على أحدث الاتفاقات التجارية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزا أن ''نفسا جديدا يطبع هذه الاتفاقات، ويأتي بشكل أكثر دقة من محكمة العدل الأوربية في لوكسمبورغ ، وهي ليست سلطة قضائية لفض النزاعات رغم محاولات إلباسها هذا الدور، لاسيما من قبل البوليساريو حول قضية الاتفاق الفلاحي''.

وأشار الخبير القانوني،إلى أن ''هذا الاجتهاد القضائي تعزز بحكمين آخرين هذا العام، مما أدى إلى استنتاج مفاده أن الاتحاد الأوروبي يمكنه الاستمرار بشكل قانوني في التفاوض حول الاتفاقيات التجارية مع المغرب، بما في ذلك تلك التي تهم الصحراء المغربية''.

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شوف تيفي المغرب خبير قانوني بلجيكا الوحيد الشرعي الاتحاد الأوروبي الاتفاقات الوطني الصحراء المغربية

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