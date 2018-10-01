هذا ما قررته المحكمة بخصوص قضية بوعشرين ﻿

أرجأت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف النظر في قضية توفيق بوعشرين إلى يوم الاثنين المقبل من أجل إتمام مرافعات دفاع المصرحات

شوف تيفي / جميلة البزيوي

أرجأت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف النظر في قضية توفيق بوعشرين إلى يوم الاثنين المقبل من أجل إتمام مرافعات دفاع المصرحات

جلسة اليوم وبعد هدوء دام خمس ساعات انتهت بمشادات كلامية بين المحامي زيان ودفاع المصرحات ، حيث قاطع زيان مرافعة المحامي الهيني الذي استند خلال مرافعته بافتتاحية بوعشرين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وفي تصرح الهيني لشوف تيفي ، أكد أن مرافعته اعتمد خلالها على افتتاحية بوعشرين ليوم 8 مارس ، وكأنه يتكلم عن نفسه، حيث رسم بوعشرين بورتريه للمتحرش جنسيا بالنساء، وقدمه كمريض نفسيا، وكضحية للفكر المنغلق والتزمت الديني، ملقيا باللوم على الأسرة المنغلقة كحاضنة للمرض الجنسي.

و أضاف الهيني ، قائلا '' لم يكن بوعشرين يضع في حسبانه أنه سيأتي عليه يوم ويمثل أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء في حالة اعتقال، وتقديمه مشتبها في القيام بجنايات الاتجار في البشر، وارتباط هذه التهمة بممارسات جنسية رضائية أو تحت الإكراه في مقر مكتبه بمقر الجريدة بالدار البيضاء.

للاشارة ، انطلقت محاكمة بوعشرين في جو بارد غير معهود ، وكان المتهم بوعشرين صعد الى القاعة دون ان يعترض ،كما فاجأالمحامي زيان بحضوره على الساعة الخامسة ، ونفى ماجاء عن انسحابه من الملف .

ويتابع توفيق بوعشرين بتهم ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة و الضعف و استعمال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، ،والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.

وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون.

وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ...