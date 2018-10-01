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حجز أطنان كبيرة من الماحيا باشتوكة أيت بها بعد تفكيك مصنع سري

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 01:00 حجز أطنان كبيرة من الماحيا باشتوكة أيت بها بعد تفكيك مصنع سري | حوادث و حقوق
حجز أطنان كبيرة من الماحيا باشتوكة أيت بها بعد تفكيك مصنع سري
داهمت فرقة خاصة مكونة من عناصر الدرك الملكي لمركز بيوكرى والسلطات المحلية بقيادة وادي الصفاء، صباح اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، معملا سريا لتقطير وصنع مسكر ماء الحياة بدوار آيت سايح بإقليم اشتوكة أيت

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

داهمت فرقة خاصة مكونة من عناصر الدرك الملكي لمركز بيوكرى والسلطات المحلية بقيادة وادي الصفاء، صباح اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، معملا سريا لتقطير وصنع مسكر ماء الحياة بدوار آيت سايح بإقليم اشتوكة أيت بها.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فهذه العملية التي وصفت بالنوعية، مكنت من حجز كميات كبيرة من هذه المادة معبأة داخل براميل معدة للترويج قدرت بالأطنان، علاوة على ضبط مجموعة من المعدات والتجهيزات التي تستعمل في إنتاج وتصنيع ماء الحياة.

وأضافت ذات المصادر، أن صاحب هذا المعمل لاذا بالفرار نحو وجهة مجهولة، بعدما لمح عناصر الدرك الملكي لتنضاف مذكرة بحث أخرى عنه، بعدما سبق وأن صدرت في حقه 6 مذكرات بحث ، متعلقة بتصنيع وترويج مسكر ماء الحياة .

 

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها تفكيك مصنع سري مسكر ماء الحياة حجز أطنان

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