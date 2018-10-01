الإطاحة بـ''التومبوكتي ''المزود الرئيسي لمروجي المخدرات بتامنصورت ضواحي مراكش ﻿

قرر رجال الدرك الملكي بـ''تامنصورت'' استدراج المزود الرئيسي لمروجي المخدرات بنصب كمين محكم له.

شوف تيفي

قرر رجال الدرك الملكي بـ''تامنصورت'' استدراج المزود الرئيسي لمروجي المخدرات بنصب كمين محكم له.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن هذا الاستدراج جاء بعد تداول اسمه الملقب بـ''التومبوكتي'' في العديد من المحاضر التمهيدية لمروجي المخدرات بتامنصورت كمزود رئيسي، و بعد تعدد مساطره الاستنادية أو ما يعرف بالنوط في أدبيات تجار المخزرات.

وأوضح ذات المصدر، أن المزود الرئيسي ''التومبوكتي'' تلقى مكالمة هاتفية من دركي تقمص دور صديق أحد زبنائه الذين وقعوا في قبضة الدرك مؤخرا.

وكشف المصدر أنه '' و بعد أن جعله يبتلع الطعم و إقناعه بالحضور من مراكش حيث يقيم إلى مكان التسليم بتامنصورت'' مضيفا، '' غير أن خبرة التومبوكتي جعلته يفطن للكمين في آخر لحظة، و يفر على متن دراجته النارية.

كما أكد مصدرنا أن رجال الدرك الملكي تمكنوا من الإطاحة به، بعد مطاردة هوليودية جابت كل شوارع تامنصورت و أحيائها.