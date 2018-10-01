إحباط تهريب أكثر من 20 ألف أورو بميناء طنجة المتوسط ﻿

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، مساء اليوم الجمعة ، من إحباط عملية تهريب مبلغ مالي مهم بالعملة الصعبة وبالدرهم

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تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، مساء اليوم الجمعة ، من إحباط عملية تهريب مبلغ مالي مهم بالعملة الصعبة وبالدرهم

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الجمارك العاملة في منطقة المغادرة بميناء طنجة المتوسط تمكنت من إحباط عملية تهريب 20 ألفا و 100 أورو بالإضافة إلى 26 ألف درهم كان أحد المغاربة المقيمين بإسبانيا يحاول إخراجها من التراب الوطني دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها

وأضاف المصدر نفسه أن هذا المبلغ المالي كان مخفيا وراء لوحة تحكم سيارة مرقمة بإسبانيا، موضحا أنه تم تقديم المعني بالأمر إلى المصالح المختصة لتعميق البحث