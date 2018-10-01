 فيديو يهز الفيسبوكيين لممرضة تعذب مريض فقسم الإنعاش..وشوف تيفي تكشف حقيقته ﻿
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فيديو يهز الفيسبوكيين لممرضة تعذب مريض فقسم الإنعاش..وشوف تيفي تكشف حقيقته

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 23:54 فيديو يهز الفيسبوكيين لممرضة تعذب مريض فقسم الإنعاش..وشوف تيفي تكشف حقيقته | مجتمع
فيديو يهز الفيسبوكيين لممرضة تعذب مريض فقسم الإنعاش..وشوف تيفي تكشف حقيقته
تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، مساء يومه الجمعة، مقطع فيديو جد صادم يهز النفوس ويدمي القلوب، يروج له كما قيل حسب التعليق المصاحب أن بطلته ممرضة بمستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس، تورطت في

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، مساء يومه الجمعة، مقطع فيديو جد صادم يهز النفوس ويدمي القلوب، يروج له كما قيل حسب التعليق المصاحب أن بطلته ممرضة بمستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس، تورطت في تعذيب مريض بطريقة بشعة خلال مصارعته للموت داخل قسم الإنعاش.

وللتأكد من صحة هذا الفيديو والمعطيات المصاحبة له والتي أثارت غضب النشطاء المغاربة، ربطت ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الجمعة، الاتصال بمدير مستشفى محمد الخامس، حيث فند هذا الأخير جملة وتفصيلا جميع المعطيات المتداولة، ونفى تصوير مشاهد الفيديو الصادم داخل مستشفى العاصمة الإسماعيلية.

وأكد مدير مستشفى محمد الخامس بمكناس، أن التجهيزات وجميع المكونات المتواجدة في قاعة الانعاش الظاهرة بالفيديو لا تتواجد بالمستشفى التي يديرها، معبرا في الوقت نفسه عن استغرابه الشديد من محاولة تشويه سمعة المستشفى من خلال محاولة إيهام المغاربة على أن فصوله تم تصويرها بالمغرب في حين أن الفيديو تم تصويره بدولة أخرى.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مستشفى محمد الخامس الفيديو

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