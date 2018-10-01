الساحة الفنية تفقد فنانة معروفة في حادثة سير خطيرة ﻿

لفظت الفنانة والممثلة المصرية ''غنوة محمد علي سليمان'' أنفاسها الأخيرة، ليلة أمس الخميس، متأثرة بجروحها البليغة التي أصيبت بها في حادثة سير خطيرة، نقلت على إثرها لمستشفى ''التجمع الخامس'' لتفارق

شوف تيفي:أ.ه

لفظت الفنانة والممثلة المصرية ''غنوة محمد علي سليمان'' أنفاسها الأخيرة، ليلة أمس الخميس، متأثرة بجروحها البليغة التي أصيبت بها في حادثة سير خطيرة، نقلت على إثرها لمستشفى ''التجمع الخامس'' لتفارق بعدها الحياة.

وتعد الراحلة من الفنانات المرموقات بمصر إثر تشبعها بالفن والإبداع نتيجة ترعرعها في بيئة فنية كيفا لا ووالدها من الموسيقيين والملحين الكبار بمصر '' محمد على سليمان'' إضافة إلى أختها الفنانة ''أنغام''.

وحسب ما ذكرته تقارير إعلامية مصرية متطابقة فالراحلة بدأت مشوارها الفني كمطربة ومغنية، قبل أن تدخل غمار التمثيل والظهور على الشاشة من خلال أدائها لأدوار عديدة في مجموعة من الأفلام أبرزها ''الأب الروحى'' والذي مازال يعرض جزئه الثاني في قنوات تلفزية متعددة.

ومن جهة أخرى خلف موت ''غنوة'' حزنا وآسى عميقين في نفوس مجموعة من أصدقائها وزملائها في الميدان الفني إضافة إلى معارفها الذين صدموا من هول الفاجعة من بينهم أختها الفنانة أنغام.