نزار بركة يرفض انقلاب أعضاء الاستقلال على رئيستهم بالحاجب ويوجه رسالة شديدة اللهجة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، رفض محاولات ''الانقلاب'' على رئيسة جماعة بإقليم الحاجب، معبرا عن تذمره من تصرف مستشارين تابعين له.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، رفض محاولات ''الانقلاب'' على رئيسة جماعة بإقليم الحاجب، معبرا عن تذمره من تصرف مستشارين تابعين له.

وأكدت ذات المصادر ، أن الأمين العام للحزب عبر عن رفضه تزكية أي مستشار استقلالي للترشح ضد رئيسة مجلس جماعة الجحجوح بالحاجب، بعد العصيان الذي قاده أعضاء الحزب نفسه.

وأشارت مصادرنا أن نزار بركة وجه تعليمات إلى الكاتب الجهوي ومفتش الحزب بالتعامل بحزم مع هذه القضية التي تُسيء إلى الحزب الذي يدافع أمينه العام على المناصفة ودعم المرأة لولوج العمل السياسي.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن الحزب وجه رسالة إلى نادية أولحاج رئيسة المجلس الجماعي التي توصف ب''المرأة الحديدية'' بالنظر إلى ما حققته للحزب بالمنطقة، من أجل حضور اجتماع رؤساء الجماعات الاستقلاليين الذي سيعقد يوم غد السبت بسلا.

ولفتت مصادرنا، أن توجيه الدعوة لرئيسة جماعة الجحجوح، التي تشيد بعملها السلطات العاملية، هي رسالة إلى أعضاء الحزب بعدم تخليه عنها ودعمه لها في هذه المحطة.

وتواجه الشابة نادية أولحاج عراقيل من طرف مسؤول استقلالي، والذي يعمل على تحريض الأعضاء من الحزب نفسه للانقلاب عليها مستغلا بذلك نفوذه بالإقليم.

وزادت مصادرنا ، أن عددا من الاستقلاليين يعدون رسالة احتجاجية سيتم توجيهها إلى نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، احتجاجا على ما يقوم به أبناء الحزب في حق واحدة من عضواته النشيطات.

وشدد هؤلاء، على أن الحزب يناصر المرأة ويدعم تواجدها على رأس المؤسسات، ولا يمكن القبول باستمرار الوضع والإجهاز على هذا المكتسب.

ويسود غليان في صفوف حزب الاستقلال، بسبب ''أكل'' أعضائه بعضهم بعضا وترك الفرصة لخصومه السياسيين وعلى رأسهم العدالة والتنمية.